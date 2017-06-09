أهازيج تونسية في سهرات رمضان العربية بالأوبرا

ولاء البري يحيي المنشد التونسي المازرى بالحاج أمسية على المسرح الصغير في الأوبرا، الساعة التاسعة والنصف مساء الاثنين القادم، ضمن السهرات العربية الرمضانية التى تنظمها دار الاوبرا المصرية.ويقدم بالحاج مع مجموعته عرض اهازيج الذى يضم مجموعة من الايقاعات المحلية الغنية التى تبرز البعد الحضارى و

ولاء البري



يحيي المنشد التونسي المازرى بالحاج أمسية على المسرح الصغير في الأوبرا، الساعة التاسعة والنصف مساء الاثنين القادم، ضمن السهرات العربية الرمضانية التى تنظمها دار الاوبرا المصرية.

ويقدم بالحاج مع مجموعته عرض اهازيج الذى يضم مجموعة من الايقاعات المحلية الغنية التى تبرز البعد الحضارى والثقافى للموروث الفنى ويحمل فى طياته دعوة للامل وحب الحياة مجسداً هوية الشخصية التونسية الممتدة الجذور والمتفتحة على الحداثة .

ويتميز اسلوب بالحاج بالحفاظ على اصول طريقة الاداء التونسية فيسمعنا فى ذات الوقت القصيدة والعروبى والموال ثم الشطحة والتهليلة مع الاستخبار بالاضافة الى اصوات المنشدين التى تتعالى فى خشوع وتناغم وبالتالى يكون النسق طوال مدة العرض فى تصاعد وبدون انقطاع .