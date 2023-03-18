أنوشكا تعرض على مواهب برنامج الدوم تقديم حفلة غنائية معها

أشادت الفنانة أنوشكا بمواهب مسابقة الدوم في الموسم الثاني بالحلقة الختامية التي عرضت على شاشة dmc ، وعلقت على هذه المواهب خاصة الذين قدموا أغنية في الحلقة بمطالبتهم بالمشاركة في حفلة غنائية معهم وستكون أول شخص يحضر هذه الحفلة .

برنامج “الدوم” من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

يذكر أن برنامج “الدوم” كان قد شهد إقبالا كبيرا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من الخطو بخطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

وشهدت الحلقة الختامية للموسم الثاني لبرنامج الدوم ظهور النجم كريم عبد العزيز ضيف بالحلقة في عرض ” 100 سنة سينما” .