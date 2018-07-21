أنور قرقاش: قطر تسيس فريضة الحج لمواطنيها بالترويع والمنع

أحمد صبرىانتقد أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية قرار قطر بمنع مواطنيها من تأدية فريضة الحج على حد قوله وذلك على خلفية الخلاف بين قطر من ناحية والرباعى مصر والسعودية والإمارات والبحرين بتهم تمويل الإرهاب.وقال فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة "تويتر": أيا كانت الأسباب يبقى م

أحمد صبرى

انتقد أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية قرار قطر بمنع مواطنيها من تأدية فريضة الحج على حد قوله وذلك على خلفية الخلاف بين قطر من ناحية والرباعى مصر والسعودية والإمارات والبحرين بتهم تمويل الإرهاب.

وقال فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة “تويتر”: أيا كانت الأسباب يبقى من الصعب استيعاب التوجه القطرى بمنع مواطنيها من الحج، فهو استمرار لمسلسل الارتباك والتخبط في إدارة الأزمة وهو عدم ثقة في المواطن وتأكيد بأن ما يريده القطري بعيد عن تأزيم الأزمة والذي تمارسه قيادته.

وأضاف: لماذا لا يكون قرار أداء فريضة الحج شخصى للمواطن القطرى؟ لماذا يتم تسييّس هذا القرار بالترويع والمنع؟ لا أَجِد سببا لذلك إلا عدم ثقة في المواطن والذى إن ترك الأمر له سيمارس خياره بحرّيّة، شتان بين الممارسة والتطبيق في دولة الرأى والرأى الآخر.