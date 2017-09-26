أنور السادات يكشف مصير المرشحين للرئاسة ضد السيسي

- أي شخص يرغب في الترشح للرئاسة يهاجم ويشوه- أعمل منذ شهور على برنامجى الانتخابي للرئاسة وسعيد بإعطاء الإعلام فرصة لى للحديثأحمد الدسوقى:أكد محمد انور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن اى شخص يرغب فى الترشح للانتخابات الرئاسية يتم تشويهه ومهاجم

– أي شخص يرغب في الترشح للرئاسة يهاجم ويشوه







– أعمل منذ شهور على برنامجى الانتخابي للرئاسة وسعيد بإعطاء الإعلام فرصة لى للحديث

أحمد الدسوقى:

أكد محمد انور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن اى شخص يرغب فى الترشح للانتخابات الرئاسية يتم تشويهه ومهاجمته على الفور، مشيرا إلى أن بعض السياسين تراجع عن فكرة الترشح بسبب التشويه.

وقال “السادات” فى مداخلة تلفونية لبرنامج “كل يوم”، انه يعمل على برنامجه الانتخابى منذ عدة شهور ويستعين بأفضل الخبراء والمتخصصين فى عمل البرامج الانتخابية ، معبرا عن سعادته بإعطاء الاعلام فرصة له للحديث.