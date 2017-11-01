أنور الرفاعي: زيارة الرئيس للحايس تؤكد على هيبة الدولة

إيمان عوفقال الدكتور المستشار أنور الرفاعي، المحامي بالنقض رئيس المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للضابط المصاب في العملية الإرهابية في صحراء الواحات، يؤكد هيبة الدولة، وإصرار القيادة السياسية على دحر الإرهاب، ودفنه في صحاري مصر، وهو تأكيد من الرئيس عل

إيمان عوف

قال الدكتور المستشار أنور الرفاعي، المحامي بالنقض رئيس المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للضابط المصاب في العملية الإرهابية في صحراء الواحات، يؤكد هيبة الدولة، وإصرار القيادة السياسية على دحر الإرهاب، ودفنه في صحاري مصر، وهو تأكيد من الرئيس على حرصه على أبنائه من رجال الشرطة والقوات المسلحة.

وأضاف الرفاعي في بيان إعلامي، أن العملية النوعية التي تمت بالتنسيق بين القوات الجوية ورجال الصاعقة الأبطال ورجال القوات الخاصة في الشرطة المصرية تعد بمثابة رسالة واضحة الدلالة للإرهابيين ومن يقفون من خلفهم تخطيطا وتمويلا بأن الدولة قادرة ولن تتوانى في الثأر لرجالنا الأبطال الذين لا يترددون في الزود عن مصر واستقرارها وأمنها ويقدمون أرواحهم فداء لوطنهم.

وتابع: كان خبر تحرير البطل محمد الحايس بمثابة رد الاعتبار لرجالنا وجنودنا وكل شعب مصر، فمنذ اللحظة التي عرفنا فيها خبر اختفاء “الحايس” وقد أصابتني شخصيا حالة غريبة من الحزن؛ لأن “الحايس” عرفته عن قرب، وكان يدهشني ذكاؤه وأخلاقه وتميزه وكفاءته، فهو الضابط الأكثر تكريما في مديرية أمن الجيزة، وهو الضابط المعروف بدماثة خلقه وحسن سلوكه وتدينه، حتى كان المشهد الأخير بزيارة الرئيس له في المستشفى بعد تحريره من أيدي الإرهابيين وتصفيتهم لتؤكد الدولة أنها أبدا لن تنسى أو تفرط في أبنائها.