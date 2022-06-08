« أنهم يعزفون » و « الأحدب » عرضان متميزان على مسرحى الهناجر ونهاد صليحة ( صور )

ضمن فعاليات المهرجان الختامى لفرق الأقاليم المسرحية فى دورته ال 45، والتى يتم إهدائها لروح الفنان الراحل والمخرج الكبير عبد الرحمن الشافعى، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة ، قدم العرض المسرحي « أنهم يعزفون على مسرح مركز الهناجر للفنون ، وعرض « الأحدب » المأخوذ عن مسرحية « أحدب نوتردام » على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون ، وحضر العرضين العديد من النقاد المسرحيين .

لجنة تحكيم المهرجان مكونة من الدكتورة هدى وصفى، المخرج ناصر عبد المنعم، الناقد جرجس شكرى، ومهندس الديكور الدكتور وحيد السعدنى، الموسيقار أحمد حمدى رؤوف .

وتقام فعاليات المهرجان فى إطار التعاون بين قطاعات وزارة الثقافة ، فى الفترة من 3 إلى 21 يونيو 2022.

« أنهم يعزفون » عرض يوصل رسالة تؤكد على دور الفن الحقيقي في تحقيق العدالة ونبذ الظلم

تدور أحداث العرض حول حاكم يحب النوم ولا يريد سماع أى صوت ينتمى إلى الفن لذلك فأنه يقوم بصلب كل من يحاول فعل ذلك، ويقوم بتقديمها بشكل هزلى ساخر .

و عبر المخرج عن العرض من خلال مواقفه الحياتية التي مر بها، كما يوضح العرض رسالة للعالم أجمع تؤكد على دور الفن الحقيقي في تحقيق العدالة ونبذ الظلم .

« أنهم يعزفون » لفرقة قصر أحمد بهاء الدين التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي، تأليف محمود جمال الحديني، إخراج كيرلس ممدوح، أشعار الدكتور سيد عبد الرازق، ألحان المايسترو نصر الدين أحمد .

واستعراضات وتعبير حركي مارك صفوت، ديكور وملابس زياد الحسيني، مدير الفرقة الكاتب المسرحي نعيم الأسيوطي، بطولة محمد يسري، محمد لطفى، كريستين ماهر، أحمد الأمير، محمد حسام، عبده كمال، أحمد مصطفي .

« الأحدب » عرض حركي يقدم نص هوجو بطريقة جديدة

العرض الحركي « الأحدب » ، عن مسرحية « أحدب نوتردام » لفيكتور هوجو ، تدور أحداثه حول مأساة رجل أحدب يعيش في الكنيسة طوال حياته .

وينجذب إلى جماعة الغجر باحتفالاتهم الصاخبة وحياتهم المارحة ويسقط في حب إزميرالادا الغجرية التي تفتن الجميع بجمالها، فيلاقي بذلك صراعا مريرا، وذلك من خلال دراما حركية.

و تم تناول تلك الرواية مسرحياً كثيراً من قبل لكننا ولأول مرة نتناولها حركياً بدون كلام نهائياً وفق رؤية جديدة ومغايرة للأحدب مع استخدام الموتيفات وقطع الديكور بشكل مختلف

« الأحدب » ، عن مسرحية « أحدب نوتردام » لفيكتور هوجو، من إعداد أحمد أدم، تصميم وإخراج محمد عشري، تأليف موسيقى يحيى عز، ديكور خالد خليل، ملابس ومكياج محمد شاكر، مخرج منفذ أحمد عتمان، إضاءة الاء رسلان، تنفيذ ديكور خالد خرابى، حماده سلامة، أحمد الرسام، تصميم بانفلت جون وجيه، تصوير فوتوغرافي مدحت صبرى