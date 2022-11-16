«أنكور» تستهدف 3 مشروعات متنوعة الوحدات باستثمارات 10 مليارات جنيه

أطلقت شركة «أنكور» للتنمية العقارية باكورة استثماراتها فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشروع «ريفولى» باستثمارات تبلغ 3 مليارات جنيه، بالشراكة مع الشركة السعودية المصرية للتعمير، لتبدأ توسعاتها فى السوق العقارية باستثمارات مستهدفة تقارب 10 مليارات جنيه خلال عامين.

وقال المهندس عمرو على، رئيس مجلس إدارة شركة «أنكور» العقارية إنها تابعة لكيان قوى يمتلك خبرة تصل إلى 30 عامًا فى مجال الإنشاءات والمقاولات، وهى شركة «الصرح» القابضة، وقررت الاستفادة من هذه الخبرة والتوجه للاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة نظرًا لأهميتها كمشروع قومى واستثمارى واعد.

على : ينفذ بالشراكة مع السعودية المصرية على مساحة 10815 مترا وبنسبة بنائية %30

وأضاف أن الشركة تنفذ المشروع ضمن المنطقة الخدمية بمشروع «بلوفير» المملوك للشركة السعودية المصرية للتعمير بالعاصمة الإدارية، ويقع على مساحة 10815 مترًا، ويتم البناء على %30 فقط من الأرض، موضحا أن المشروع عبارة عن «ستريب مول» بارتفاع أرضى ودورين تجارى وإدارى.

وأكد الدكتور هادى فتحى المدير التنفيذى لـ «أنكور» العقارية أنها حاصلة على القرار الوزارى لجميع الموافقات والتراخيص اللازمة للتنفيذ، ومن المخطط التسليم فى يونيو 2025.

وتتميز الشركة بوجود خبرة طويلة فى مجال الإنشاءات، وتعاونها مع شركاء نجاح أقوياء، مع قوة الموقف المالى الذى يجعلها تعتمد على التمويل الذاتى بنسبة كبيرة، وكلها عناصر تبشر بمشروع مختلف ومميز فى جميع تفاصيله.

وأضاف أنه من المخطط طرح نسبة من الجزء التجارى بالمشروع للبيع ولكن بعد تسكين العلامات التجارية بها ، ليتم بيع الوحدات بالعلامات التجارية، وهو ما يفيد الشركة فى الحفاظ على مستوى معين من الجودة بالمشروع، ويضمن عدم تغير هذه العلامات بحسب الأهواء الفردية.

وقال الدكتور عماد حمزة رئيس القطاع التجارى بشركة «أنكور» إنها تقدم أنظمة سداد مرنة للعملاء تدعم قدراتهم الشرائية، وتدعم قوة الموقف المالى للمشروع، وتصل فترة السداد للعملاء إلى 8 سنوات، كما تم توقيع مذكرة تفاهم تتضمن تواجد 6 علامات تجارية، وهو تعاون حصرى مع هذه العلامات والتى تتواجد لأول مرة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت إلى أن مشروع «ريفولى» هو الأول من إجمالى 3 قطع تقوم الشركة بتطويرها ضمن الجزء الخدمى بمشروع «بلوفير» بإجمالى مساحة 26275 مترًا، وتخطط الشركة لتنفيذ مشروعات متعددة الاستخدامات عليها، مع مراعاة عناصر الاختلاف فى كل مشروع.

وأوضح أنه تم توقيع اتفاقيات تعاون لمشروع «ريفولى» مع كل من الشركة السعودية المصرية للتعمير، ومداد مهندسون استشاريون وMRB لإدارة المشروعات، ضمن المشروع، وكلها كيانات قوية تمتلك سابقة أعمال وخبرة فى تخصصاتها المختلفة، وهو ما يعزز الاستفادة من المزايا التى يتمتع بها «ريفولى».

ووقع التعاقد كل من المهندس عمرو على، مع المهندس محمد عبدالحافظ، رئيس القطاع التجارى بالشركة السعودية المصرية للتعمير، والمهندس حسين أسعد، رئيس مجلس إدارة شركة مداد مهندسون استشاريون، والمهندس محمد راشد، رئيس مجلس إدارة شركة MRB لإدارة المشروعات.

وقال المهندس حسين أسعد، رئيس مجلس إدارة شركة مداد مهندسون استشاريون، إنها ستقوم بتنفيذ التصميم المعمارى والإنشائى للمشروع، بالإضافة إلى الإشراف على أعمال البناء، حيث سيتم التعاون مع جميع الأطراف العاملة بالمشروع لوضع تصميم استثنائى يراعى معايير الاستدامة وتوفير الطاقة، كما يراعى عناصر التشغيل الآمن والسليم للمشروع.

على : ينفذ بالشراكة مع السعودية المصرية على مساحة 10815 مترا وبنسبة بنائية %30

وتابع المهندس محمد راشد، رئيس مجلس إدارة شركة «MRB » لإدارة المشروعات، إن الإدارة الذكية لأى مشروع عقب تشغيله تتطلب العمل ضمن المراحل الأولية للمشروع، لتقديم استشارات خاصة بالتشغيل والتى تراعى عناصر محددة لضمان تنفيذ مشروع متكامل.

وأضاف أن الشركة تقوم بوضع خطة توزيع الأنشطة داخل الجزء التجارى بالمشروع، ووضع خطة للتسكين والتأجير، وخطة لإدارة المشروع، مع وضع دليل للتشغيل، مؤكدا أن شركته تسعى لتحقيق منظومة إدارية متكاملة ناجحة تلبى احتياجات المطور وتضمن تجربة فريدة لزائرى المشروع.