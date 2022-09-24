«أنكوراج» تخطط لتشغيل المرحلتين الأولى والثانية لمشروع إنتاج مشتقات البتروكيماويات نهاية 2026

قال الدكتور أحمد محرم، العضو المنتدب لشركة أنكوراج للاستثمارات، إن شركتة تقوم بتطوير مجمع صناعي “أنكور بينيتويت” لإنتاج المشتقات والمنتجات البتروكيماوية وكيماويات متخصصة تدخل في تطبيقات واستخدامات متعددة، مثل المواسير والتعبئة والتغليف والدهانات، والصناعات الدوائية وغيرها.

وأضاف “محرم” في بيان صحفي، ومن المخطط البدء في أعمال الإنشاء مع نهاية 2023 عقب الانتهاء من مراحل التصميم، وبدء التشغيل في نهاية عام 2026، وتقدر الاستثمارات الإجمالية للمشروع بنحو 2.5 مليار دولار.

احمد محرم رئيس الشركة

وأشار إلى أن الشركة انتهت بالفعل من المرحلة الأولى من المشروع التي أسفرت عن اختيار قائمة مختصرة للمقاولين الرئيسيين لأعمال التصميم وأعمال الهندسة والمشتريات والبناء للمشروع، والتي تضم 4 شركات عالمية متخصصة في الوحدات الرئيسية التي يحتوي عليها المجمع الصناعي.

وأوضح أنه في المرحلة الثانية من المناقصة التي من المقدر أن تنتهي مع بدايات العام الجديد، سيتم اختيار المقاول العام الذي يتولى تنفيذ وإنجاز الأنشطة والإجراءات اللازمة لمرحلة أعمال الهندسة والتصميم الأولية وتوريد جميع المعدات والأجهزة للمشروع وتجهيز وتحضير الموقع وكل الأعمال الخاصة بالهندسة والمشتريات والبناء.

وقال “محرم” إن الدولة المصرية قامت بتبني وتطبيق برنامج إصلاح شامل مرحلي، بهدف استعادة الاستقرار للاقتصاد المصري وتحسين مناخ وبيئة الأعمال والاستثمار، في ظل التحديات الراهنة التي فرضتها الظروف المحلية والعالمية.

وتعد “أنكوراج للاستثمارات”، شركة استثمارية متخصصة في تطوير وتشغيل المشاريع الصناعية في قطاع البتروكيماويات، والتي ترتكز على خبرة إدارتها والشركات التابعة لها في مجالات مختلفة وذات الصلة، مثل إدارة تطوير وتمويل المشروعات والأعمال الهندسية من تصميم وإشراف وإدارة للمشروعات.

وقال إن مصر لديها مناطق تتمتع بموقع استراتيجي علي خليج السويس/البحر الاحمر تعطي ميزة تنافسية في الوصول للأسواق الإقليمية والعالمية شرقاً غرباً عبر قناة السويس، وتعد منفذا مميزا للقارة الإفريقية.