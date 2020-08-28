«أنقرة لا تحترم إلا الأفعال».. ماكرون: وضعنا أمام تركيا خطوطًا حمراء في شرق المتوسط

الرئيس الفرنسي: عندما يتعلق الأمر بالسيادة في منطقة شرق المتوسط، يجب أن تكون أقوالي متسقة مع الأفعال

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إنه اتخذ “موقفًا صارمًا” هذا الصيف فيما يتعلق بأفعال تركيا في شرق البحر المتوسط، مؤكدًا أن ذلك بغرض “وضع خطوط حمراء؛ لأن أنقرة تحترم الأفعال وليس الأقوال”.

وأضاف الرئيس الفرنسي: “عندما يتعلق الأمر بالسيادة في منطقة شرق المتوسط، يجب أن تكون أقوالي متسقة مع الأفعال، ويمكنني أن أبلغكم أن الأتراك لا يدركون ولا يحترمون سوى ذلك”، حسبما ذكرت سكاي نيوز.

وتابع: “ما فعلته فرنسا هذا الصيف كان مهمًا: إنها سياسة تتعلق بوضع خط أحمر، لقد طبقتها في سوريا”.

وتصاعدت حدة التوتر بين تركيا وفرنسا في الأشهر القليلة الماضية مع دعم باريس لليونان، التي تخوض مواجهة مع تركيا بشأن حقوق استغلال مكامن النفط والغاز المحتملة في المنطقة، استنادا إلى مزاعم متضاربة حول امتداد الجرف القاري لكل منهما.