أنقرة تندد باعتراف البرلمان الهولندي بإبادة الأرمن

متابعات نددت تركيا "بشدة" الخميس باعتراف البرلمان الهولندي بابادة الارمن ابان الحكم العثماني قبل قرن، ما يزيد من حدة التوتر بين أنقرة ولاهاي، وفق ما نقلته الوكالة الفرنسية وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "نندد بشدة بالقرار الذي اتخذه البرلمان الهولندي اليوم بالاعتراف باحداث العام

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نددت تركيا “بشدة” الخميس باعتراف البرلمان الهولندي بابادة الارمن ابان الحكم العثماني قبل قرن، ما يزيد من حدة التوتر بين أنقرة ولاهاي، وفق ما نقلته الوكالة الفرنسية

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان “نندد بشدة بالقرار الذي اتخذه البرلمان الهولندي اليوم بالاعتراف باحداث العام 1915 على انها ابادة”.

وكان النواب الهولنديون صوتوا بتأييد 142 صوتا في مقابل ثلاثة أصوات الخميس للاعتراف ب”ابادة” الارمن

ويقدر الارمن بما بين مليون ومليون ونصف عدد ضحايا الحملات المنهجية ضدهم من قبل السلطنة العثمانية بين 1915 و1917. واعترف عدد كبير من المؤرخين واكثر من عشرين دولة من بينها فرنسا وايطاليا وروسيا بحصول ابادة.

الا ان انقرة ترفض بشكل قاطع استخدام تعبير “ابادة” وتتحدث عن مجازر متبادلة اوقعت مئات الاف القتلى بين الجانبين.

وذكرت انقرة لاهاي بمجزرة سريبرينيتسا في البوسنة في 1995 عندما اعتبرت الحكومة الهولندية مسؤولة جزئيا عن مقتل 350 مسلما.

وتابع بيان وزارة الخارجية ان “القرارات التي لا أساس لها من برلمان بلد غض النظر عن ابادة سريبرينيتسا … لا محل له في التاريخ”.

وأضافت الوزارة انها “أخذت علما” بموقف الحكومة الهولندية التي نأت بنفسها عن التصويت.

ويأتي تصويت النواب الهولنديين في الوقت الذي باتت فيه العلاقات الثنائية في أدنى مستوى لها منذ اعلان هولندا في مطلع شباط/فبراير الحالي استدعاء سفيرها في انقرة ورفضها استقبال ممثل دبلوماسي لتركيا على اراضيها.

وكانت الحكومة الهولندية منعت في اذار/مارس 2017 وزيرين تركيين من القاء كلمة خلال تجمع في اطار حملة الاستفتاء على تعزيز سلطات الرئيس بين افراد الجالية التركية في روتردام.