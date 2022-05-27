«أنقذتهما الشرطة».. تفاصيل التحقيقات في قفز سيدة وزوجها في النيل

تمكنت قوات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من إنقاذ فتاة قفزت في مياه نهر النيل، وزوجها بعدما قفز خلفها لإنقاذها عقب محاولتها الانتحار بسبب كثرة الخلافات الزوجية.

جاء ذلك بعدما كشفت قوة مرور أمنية تابعة لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، أثناء تفقد الحالة الأمنية، أن فتاة قفزت من أعلى أحد الكباري، وخلفها زوجها لإنقاذها.

وبمناقشتهما أقرت الأولى بشروعها في الانتحار لكثرة الخلافات الزوجية بينها وزوجها، وترك مسكن الزوجية بسبب التعدي عليها بصفة مستمرة.

ولفتت إلى أنه قد سبق لها محاولة الانتحار منذ 4 سنوات بالقفز في مياه النيل، واليوم أثناء تواجد كلاهما أعلى الكوبرى غافلته وقفزت محاولة الانتحار، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المتواصلة بمجال إتخاذ كافة إجراءات الإنتشار الأمني، وتفعيل التدابير اللازمة للتعامل الفوري مع المواقف والحوادث الطارئة التى تتطلب تدخل أمني.