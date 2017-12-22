أنفاق قناة السويس.. عبور قياسي من 5 أيام إلى 20 دقيقة

بدور إبراهيم تمثل أنفاق قناة السويس والتى تم إنشاؤها بناءً على توجيهات القيادة السياسية لإيجاد شرايين حياة جديدة وتسهيل حركة النقل والتجارة من وإلى سيناء حيث ستختصر الأنفاق زمن عبور قناة السويس إلى 20 دقيقة فقط بدلا من الانتظار على المعديات لمدة قد تصل إلى 5 أيام .وكلف الرئيس عبد الف



بدور إبراهيم

تمثل أنفاق قناة السويس والتى تم إنشاؤها بناءً على توجيهات القيادة السياسية لإيجاد شرايين حياة جديدة وتسهيل حركة النقل والتجارة من وإلى سيناء حيث ستختصر الأنفاق زمن عبور قناة السويس إلى 20 دقيقة فقط بدلا من الانتظار على المعديات لمدة قد تصل إلى 5 أيام .

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع (4) شركات وطنية مصرية لتنفيذ كافة الأعمال (بتروجيت وكونكورد بانفاق شمال الاسماعيلية – المقاولون العرب واوراسكوم بانفاق جنوب بورسعيد) كما وجه بتدبير ماكينات حفر الأنفاق لتكون مملوكة للقوات المسلحة لترشيد تكلفة التنفيذ .

و قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدراسة ومقارنة مواصفات جميع ماكينات حفر الأنفاق المستخدمة عالميا حتى وقع الاختيار على الشركة الألمانية (هنركرشت) … وتم مفاوضة الشركة لتخفيض التكلفة بنسبة 25% وتم التعاقد مع الشركة على تصنيع وتوريد عدد 4 ماكينة حفر أنفاق كاملة بالمعدات المساعدة (مصنعى الحلقات الخرسانية – مصنعى تسليح الحلقات الخرسانية – محطتى توليد الطاقة – محطتى فصل وتنقية البنتونيت – محطتى خلط الخرسانة – محطتى الهواء المضغوط – محطتى خلط مادة الحقن) وتدريب نحو 40 مهندسا بالإضافة لقيام الشركة بالمعاونة فى الإشراف على أعمال الحفر .

وتتمثل مواصفات ماكينة الحفر TBM بوزن إجمالى 2440 طن ، وطول كلى 86 متر والطاقة المستخدمة 7000 كيلو وات وتعمل تحت ضغط 7.5 بار .

بينما تتمثل المواصفات الفنية للانفاق فى 11.9 متر قطر داخلى ، و12.9 قطر خارجى ويبلغ الارتفاع الصافى داخل النفق 5.5 متر ، وعدد الحارات المرورية بكل نفق 2 حارة كل بعرض 3.65 م والمسافة الفاصلة بين النفقين 12.6 م ، سمك الجدار الخرسانى للنفق 60 سم ، اقصى عمق للنفقين من سطح الارض 70 م ، تم تصميم مداخل ومخارج الانفاق على انحدار 3.3% .

** تفاصيل الإنجاز



تم استلام مواقع العمل بنهاية فبراير 2015، ثم توالى وصول ماكينات حفر الانفاق اعتبارا من نوفمبر 2015 حتى مارس 2016 وتم تجميعها بمواقع العمل بأيدى المهندسين والفنيين والعمال المصريين بإشراف الشركة الألمانية على عملية تركيب وقيادة الماكينات اثناء اعمال الحفر لمسافة 100 متر.

وبدأ الحفر فى يونيو 2016 باستخدام الماكينات بسواعد مصرية 100%، وتم التعاقد مع شركات عالمية لتقديم الاستشارات الفنية لتحقيق قيمة مضافة للمشروع .. شركة ARCADIS الهولندية كمكتب استشارى لاعمال التصميمات .. شركة CDM Smith الالمانية كمكتب استشارى لاعمال المراجعة على التصميم والاشراف على التنفيذ … شركتى CMC الايطالية وHERRENKNECHT الالمانية للدعم الفنى فى تنفيذ الانفاق .

وقامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع الشركات الوطنية بانشاء المصانع / المحطات المكملة لاعمال التنفيذ بكل موقع واشتملت على ..مصنعين لانتاج الحلقات الخرسانية لتصنيع حلقات تبطين جسم النفق … مصنعى تسليح الحلقات الخرسانية ..محطتى توليد الطاقة (قدرة المحطة 18 ميجا وات) .. محطتى فصل وتنقية البنتونيت (قدرة المحطة 2800 م 3 / ساعة) ..محطتى خلط الخرسانة .. محطتى الهواء المضغوط (قدرة 11 بار ) .. محطتى خلط مادة الحقن (قدرة المحطة انتاج 30 م3 / ساعة من الجروات) بالاضافة الى خزانات مياة ارضة (عدد 4 خزان كل سعة 6000 م 3) .

ورغم حفر الانفاق أسفل قناة السويس ..وتجمعات سكنية قائمة / جارى انشاؤها (مدينة الاسماعيلة – الاسماعيلية الجديدة – ومجموعة من الطرق والمحاور مثل طريق المرشدين – طريق المعاهده ) وخط سكه حديد بور سعيد / السويس … وكذا العديد من المرافق اهمها خط غاز طبيعى رئيسى … الاانه تم تنفيذ اعمال الحفر بكفاءة تامة دون التأثير على أى منها أو إيقاف الحركة المرورية بأى منطقة أو التأثير على حركة الملاحة فى قناة السويس .

** أنفاق شمال الإسماعيلية



وبالنسبة لمجموعة أنفاق شمال الإسماعيلية تم التعاقد مع تحالف شركتى (بتروجيت – كونكورد) للتنفيذ .. ويتكون المشروع من نفقى سيارات (كل نفق يخدم اتجاه مرورى واحد) تمر اسفل قناة السويس بشمال الاسماعيلية علامة الكم 73.250 ترقيم قناة .. اجمالى طول النفق الواحد 5820م (4830 م باستخدام ماكينات الحفر TBM – 990 م باستخدام الحفر المكشوف) متضمنة (عدد 4 ابار للصيانة “تشمل عدد 2 بيارة تهوية فى كل بيارةى صيانة”) – عدد 4 ممرات هروب عرضية (يتم ربط النفقين بمجموعة من الممرات العرضية المتكررة كل 1000 م من طول النفق والتى تستخدم فى عمليات اخلاء الافراد فى حالات الطوارئ) .

وقد تم إنشاء مصنع انتاج الحلقات الخرسانية على مساحة 14500 م2 …بطاقة انتاجية قصوى 15 حلقة / يوم … منطقة لتخزين المنتج على مساحة 25900 م2 تكفى لتخزين 928 حلقة خرسانية … تتكون الحلقة الخرسانية الواحدة من (9 قطع Segments) باجمالى كمية 45م3 خرسانة و 4.5 طن حديد (اجمالى وزن الحلقة 112 طن) .

‘‘ أنفاق جنوب بورسعيد



وبالنسبة لمجموعة انفاق جنوب بورسعيد تم التعاقد مع تحالف شركتى (اوراسكوم – المقاولون العرب) للتنفيذ .. يتكون المشروع من نفقى سيارات (كل نفق يخدم اتجاة مرورى واحد) تمر أسفل قناة السويس بجنوب بورسعيد علامة الكم 19.150 ترقيم قناة .

إجمالى طول النفق الواحد 3920م (2851 م باستخدام ماكينات الحفر TBM – 1069 م باستخدام الحفر المكشوف) متضمنة (عدد 4 ابار للصيانة “تشمل عدد 2 بيارة تهوية فى كل بيارة صيانة” – عدد 4 ممرات هروب عرضية “يتم ربط النفقين بمجموعة من الممرات العرضية المتكررة كل 1000 م من طول النفق والتى تستخدم فى عمليات اخلاء الافراد فى حالات الطوارئ” ) .

كما تم إنشاء مصنع إنتاج الحلقات الخرسانية على مساحة 10000م 2 … بطاقة إنتاجية قصوى 15 حلقة / يوم .. منطقة لتخزين المنتج على مساحة 20310م2 تكفى لتخزين 700 حلقة خرسانية ..