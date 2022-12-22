أنفاق بورسعيد تسجل عبور أكثر من 1.5 مليون مركبة خلال 3 سنوات

كشف المهندس أحمد حجازى، مدير إدارة الأنفاق والكبارى بهيئة قناة السويس، أن إجمالى المركبات التى عبرت من نفق بورسعيد منذ افتتاحه 26 نوفمبر 2019 وحتى الآن بلغت مليونًا و504 آلاف و234 مركبة، فيما سجل متوسط العبور اليومى للمركبات 1375، بمتوسط شهرى 41 ألفا و784 مركبة شهريًا.

ويخدم النفق بشكل مباشر السيارات المحملة بالبضائع المحواة من وإلى ميناء شرق بورسعيد؛ بعدما تم التسهيل أمام الصادرات المصرية لتحتل %32 من إجمالى تداول المحطة الحالية التى تديرها شركة قناة السويس للحاويات.

وأشار إلى أنه تم رفع معدلات تشغيل أنفاق قناة السويس بشكل عام خلال الفترة الماضية، لتوفير خدمة أيسر للطلاب بالجامعات الأهلية الجديدة التى تم إنشاؤها بالإسماعيلية وبورسعيد.

وأكد «حجازى» انتهاء فترة التشغيل التجريبى للأنفاق، لتصبح الإدارة والتشغيل مسئولية الهيئة بشكل كامل، بعد استلامها بشكل نهائى من جهة الإشراف.

ولفت إلى أنه بجانب أنفاق بورسعيد والإسماعيلية، تم أيضًا استلام نفق الشهيد أحمد حمدى الشمالى السويس «الجديد»، وجار رفع كفاءة وتطوير نفق أحمد حمدى الجنوبى «القديم» حتى يتم تشغيله بالتوازى مع النفق الشمالى بغرفة تحكم واحدة لتشغيل النفقين فى خدمة العابرين من وإلى منطقة جنوب سيناء.

وأوضح “حجازى” أن التطبيق الإلكترونى لمحاور عبور قناة السويس التى أطلقته الهيئة منذ شهور ‘sc-crossinge” “ احتل مرتبة متقدمة ضمن 5 تطبيقات ملاحة إلكترونية الأكثر استخداما فى مصر على متجر أبل ستور.

وأشار إلى نجاح التطبيق فى جذب أكثر من 10 آلاف مستخدم منذ إطلاقه فى أبريل الماضى 2022، ونجح تطبيق محاور عبور قناة السويس فى التفوق على باقى التطبيقات من حيث حجم قاعدة المستفيدين ومعدل تحميل التطبيق وعدد مرات استخدامه.

وقال “حجازي” إنه يتم تحديث البيانات على التطبيق بشكل لحظى لمنظومة تشغيل محاور العبور التى تربط بين ضفتى القناة، بواقع نفقين بكل محافظة و5 كبارى عائمة و9 نقاط رئيسية للمعديات بطول القناة.

وقال إن الهيئة بصدد دراسة إنشاء كوبرى موازٍ لنظيره النصر لخدمة الكثافة السكانية ببورفؤاد، كما قامت بتشغيل المعديات العاملة على محور شرق التفريعة بكامل طاقتها القصوى من الشرق للغرب وواحدة من الغرب للشرق ومعدية لمواجهة الطوارئ العاجلة.

وأضاف بالنسبة للمعديات تم الانتهاء من تدشين المعدية كرامة 1، وكرامة 2 ودخولهما الخدمة، وليس مخططًا إضاف معديات جديدة حاليًا، إذ إن الهيئة لديها خطة تطوير وتحديث وصيانة بشكل مستمر وفقًا لاحتياجات حركة العبور.

وأوضح أن الصيانة تتم بشكل مستمر وطبقًا لبرنامج زمنى مخطط، لافتًا إلى أن بعض الحوادث التى وقعت مؤخرًا بمرفق المعديات كانت ناتجة عن أخطاء بشرية ولا تعود للتقصير فى صيانة وتأمين المعديات التى تتم بشكل دورى، وتقوم شركات الهيئة باتخاذ كل الإجراءات التأمينية وأعمال النظافة والتعقيم بشكل دورى من خلال شركات الهيئة.