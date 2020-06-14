أنغام ومى كساب والرباعى.. أبرز الألبومات الغنائية بعد «كورونا»

بعض المطربين قرروا إنهاء تسجيل أغنيات ألبوماتهم الجديدة الفترة الحالية من خلال استخدام مواقع وبرامج التواصل الإلكترونية الحديثة، مع الملحنين والموزعين الموسيقيين استعدادا لطرحها الصيف المقبل لعام 2020 بعد انتهاء هذه الأزمة الصعبة

رغم حالة الحظر المنزلى التى يواجهها الفنانون والمطربون أيضا حاليا بسبب فيروس كورونا مثل باقى المواطنين ، لكن بعض المطربين قرروا إنهاء تسجيل أغنيات ألبوماتهم الجديدة الفترة الحالية من خلال استخدام مواقع وبرامج التواصل الإلكترونية الحديثة، مع الملحنين والموزعين الموسيقيين استعدادا لطرحها الصيف المقبل لعام 2020 بعد انتهاء هذه الأزمة الصعبة .

حيث تسعى المطربة انغام لإنهاء تسجيل البومها الجديد حاليا ، وتتعاون فيه مع فريق عمل مميز مثل الموزع احمد ابراهيم ووالدها الملحن محمد على سليمان وتوما وطارق مدكور وناصر الجيل وغيرهم .

كما يسعى المطرب صابر الرباعي ايضا ، لتسجيل اغنيات البومه الجديد حاليا ويشرف عليه مدير اعماله علي المولى وسيقوم بتصوير اكثر من اغنية منه ، ويتعاون فيه مع الملحن مدين وهاني عبد الكريم ، وتحاول المطربة مي كساب ايضا طرح البومها الجديد الفترة المقبلة وتتعاون فيه مع اوكا واورتيجا وغيرهم .

عمر أنور: الموسيقيون فى مود سيئ حاليا وستحدث انفراجة بعد زوال محنة كورونا

قال المنتج الفني عمر انور إن جميع الاشخاص حاليا في مود سيئ ، وليس لديهم استعداد لسماع أغنيات جديدة الفترة الحالية .

واوضح اننا نتابع يوميا اخبار حالات واصابات فيروس كورونا ، ولسنا فى حالة مزاجية كموسيقيين لمساع البومات غنائية جديدة .

واكد أنه يصعب على مطربين كثيرين طرح البومات غنائية جديدة ، لكن قد تحدث انفراجة كبيرة فى الوسط الموسيقي بعد زوال هذه المحنة بالطبع ، وسيكون هناك اقبال كبير من الجمهور على الاعمال الغنائية .

ويضيف أن الاغنيات والالبومات الجديدة التى ستطرح بعد انتهاء أزمة كورونا ، ستكون مختلفة سواء لانغام او صابر الرباعي او غيرهم .

حلمى بكر: مصر كانت لها الريادة فى الموسيقى وحاليا الجمهور ارتبط بأغنيات لفظية رديئة

ويقول الملحن حلمي بكر أنه للاسف الجمهور اصبح معتادا على سماع الاغنيات الرديئة مثل اغانى المهرجانات طيلة الفترة الماضية ، لذلك لن يكون سهلا عليه تقبل نمط جديد من انغام وصابر الرباعي وغيرهم كمطربين كبار .

وتابع ان أزمة فيروس كورونا لن تسفر عنها نتيجة جيدة في الاغنيات والالبومات ، لافتا الى أن الساحة الفنية اصبحت ممتلئة باغنيات لاتليق أبدا بالفن المصري ، رغم ان مصر كانت لها الريادة في الماضي وكان المطربون لهم قيمة فنية كبيرة .

واكد أن الجمهور اليوم فقد الاستماع للاغنيات الجيدة بسبب ارتباطه ببعض الأغنيات اللفظية التي تحمل معانى قبيحة ، فكيف سيقبل على اغنيات الحب لانغام وصابر الرباعى بعد ذلك .

هانى عبد اللطيف: الفن ليس له حدود ونحتاج لمزيد من الأغانى

بينما يرى الشاعر الغنائي هاني عبد اللطيف أن الابداع الفني ليس له اي حدود ، ومن حق أى مطرب أن يطرح البوما واعمالا فنية جديدة الفترة المقبلة بعد انتهاء هذه المحنة الصعبة .

ولفت الى أن هذه الازمة لن تؤثر أبدا على المطربين الذين سيستطيعون الفصل بين هذه الفترة الصعبة ومود ونمط الأغنيات التى سيقدمونها للجمهور فى البوماتهم الجديدة .

وتابع قائلا: ايضا إن المنافسة في السوق تحتاج لمزيد من الألبومات الغنائية الجديدة المبهجة ، سواء فى مصر أو خارجها ونحتاج لأعمال واغنيات جديدة تخرجنا من الهموم وتنسينا هذه المحنة التى نعيشها حاليا .