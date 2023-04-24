أنغام وتامر عاشور يلتقيان في حفل غنائي كبير بالكويت 11 مايو

يستعدّ النجمان أنغام وتامر عاشور لإحياء حفل غنائي كبير بدولة الكويت الشقيقة، 11 مايو المقبل، وذلك بعد تقديمهما أكثر من حفل غنائي معًا بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية.

وتقدِّم أنغام، في الحفل المقبل، أغنياتها القديمة والحديثة أيضًا، للجمهور الكويتي والعربي، أبرزها، ساندة عليك، خليني شوية معاك؛ والتي طرحتها مؤخرًا، بحبك وحشتيني، الركن البعيد الهادئ، وغيرها، والتي حققت بها شهرة واسعة بالوطن العربي في مشوارها الفني.

كما يقدم النجم تامر عاشور أغنياته الشهيرة أيضًا، ومنها بحبك وخايف، وتسلم، وتيجي نتراهن، وغيرها والتي حقق بها نجاحًا كبيرًا خلال السنين الماضية.

كما شارك تامر عاشور أنغام الغناء في احتفالية خاصة أقيمت لها تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ بعنوان “صوت مصر”.