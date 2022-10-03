أنغام مقدمة برامج لأول مرة.. تجربة جديدة تزيد الحضور وسط الجمهور

تخوض النجمة أنغام لأول مرة تجربة تقديم البرامج التليفزيونية في مسيرتها الفنية ، وذلك ببرنامج ” أنغام” الذي يعرض أولى حلقاته على شاشة دي أم سي الخميس والجمعة أسبوعيا أبتداء من الأسبوع الجاري .

وقررت أنغام السير على خطى نجوم كثيرين في الغناء اتجهوا لتقديم برامج تليفزيونية السنين الماضية أبرزهم لطيفة وشيرين عبد الوهاب وأصالة وغيرهم وحققت برامجهم نجاحا كبيرا .

ويتطرق البرنامج للحديث عن مشوار كل نجم منذ بدايته ، وحتى أصبح من نجوم مصر والوطن العربي مرورا بالصعوبات التي عاشها كل نجم خلال مرحلة معينة في مشواره الفني.

محمد علي سليمان : نجاح التجربة نسبي لكونها ليست متخصصة

بدوره قال الموسيقار القدير محمد علي سليمان للمال إن، هذه النوعية من البرامج تقدم كنوع من اضفاء حالة ترفيه مختلفة للجمهور، لاسيما حينما تقدم من نجمة كبيرة مثل أنغام.

ونوه إلى أنه لايمكن إنكار ان تقديم مطربة لبرنامج تلفزيوني، قد يكون لتعويض قلة التواجد بالحفلات الغنائية مقارنة بالماضي.

وأردف قائلا إن نجاح المطربة في تقديم برنامج تلفزيوني على الشاشة يكون نسبيا، حيث قد تنجح في حلقة معينة وتخفق في أخرى لكونها ليست إعلامية أو مذيعة متخصصة لكنها تقدم التجربة ككل بصورة تلقائية وأسلوبها الخاص.

محمود عبد الستار : تعلن للجمهور أن اسمها مازال جاذبا للجمهور

ويرى منظم الحفلات محمود عبد الستار أن سبب اتجاه أنغام وغيرها من المطربات والنجمات لتقديم البرامج التليفزيونية ، هو تعويض غيابهم عن الحفلات الغنائية في السوق بعد أن كانت هذه الحفلات مستمرة أصبح تواجدهم في الحفلات الغنائية كل فترة، وذلك لايجعلهم يكسبون العائد المادي الذي يحلمون به .

ويضيف أن بعض النجمات مثل أنغام أجورهم المادية مرتفعة جدا ، وأصبح ذلك يسبب خسارة لمنطمي الحفلات فقلت عدد حفلاتهم الموسيقية .

وتابع قائلا إنه بتقديم أنغام لبرنامج تليفزيوني معنى ذلك ، أنها تعلن للجمهور أن اسمها الفني مازال يباع به بقوة ويجذب المشاهدين ، لكن ذلك سيتحدد بعد عرض حلقات البرنامج الأولى والصدى الذي سيحققه مع الجمهور المصري والعربي .