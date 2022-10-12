أنغام لـ مصطفى كامل: أتمنى أن يوفقك الله لخدمة الموسيقى والموسيقيين

حرصت النجمة أنغام على تهنئة الشاعر الغنائي مصطفى كامل بفوزه بالانتخابات التي أجريت أمس لنقابة الموسيقيين، وتوليه منصب النقيب للمرة الثانية بعد سنوات.

وكتبت أنغام عبر حسابها تويتر “مبروك مبروك للأستاذ الشاعر الفنان مصطفي كامل فوزه بمقعد نقيب الموسيقيين، أتمنى أن يوفقه الله في خدمة الموسيقي والموسيقيين في مصر”.

يذكر أيضًا أن أنغام يعرض لها حاليا أولى تجاربها في تقديم البرامج التليفزيونية ” أنغام” عبر شاشة دي إم سي ، واستضافت في الحلقة الأولى النجم اللبناني راغب علامة وحققت الحلقة مشاهدة جيدة .

كما يحل المطرب مدحت صالح ضيف الحلقة الثانية التي ستذاع مساء يومي الخميس والجمعة القادمين على dmc.