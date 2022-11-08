أنغام عن زيارة جبل الفيل: استمعت بالجمال ولي زيارة تانية قريبا (فيديو)

حرصت النجمة أنغام على مشاركة الجمهور لأول مرة منذ فترة طويلة كواليس ماتقوم به في يومها بعيدا عن أعمالها الغنائية وحفلاتها الموسيقية .

فقامت بنشر فيديو مساء الإثنين، عبر حسابها الرسمي ” انستجرام” أثناء زيارتها لجبل الفيل بمدينة العلا السعودية .

وعلقت قائلة ” استمتعت جدًا بزيارتي لجبل الفيل بمدينة العلا، ومكنتش متوقعة أشوف الجمال ده كله، وأكيد لي زيارة تانية قريب”، وتفاعل الكثيرين من متابعينها مع الفيديو .

يذكر أيضا أن أنغام تستعد لاحياء حفل غنائي كبير بكايرو فيستيفال 11 نوفمبر الجاري ” ، ويأتي هذا الحفل الأول بعد عرض تجربة أنغام الأولى في تقديم البرامج التليفزيونية ببرنامج” أنغام ” الذي يذاع على شاشة DMC .

واستضافت فيه أنغام مؤخرا النجم اللبناني راغب علامة والمطربين مدحت صالح وبهاء سلطان وحققت هذه الحلقات مشاهدة جيدة .