أنغام تغني تتر مسلسل زينة في رمضان

أحمد حمدي انتهت النجمة أنغام، من غناء تتر مسلسل النجمة زينة "ممنوع الاقتراب أو التصوير"، المقرر عرضه في شهر رمضان هذا العام على قنوات MBC مصر، وروتانا خليجية، وLBC اللبنانية. والأغنية تحمل اسم "100 صورة" من كلمات أمير طعيمة، وألحان…

أحمد حمدي

انتهت النجمة أنغام، من غناء تتر مسلسل النجمة زينة “ممنوع الاقتراب أو التصوير”، المقرر عرضه في شهر رمضان هذا العام على قنوات MBC مصر، وروتانا خليجية، وLBC اللبنانية.

والأغنية تحمل اسم “100 صورة” من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، وسيُطرَح خلال الساعات القليلة المقبلة قبل انطلاق عرض حلقات المسلسل.

وأوشكت زينة على الانتهاء من تصوير دورها إذ يتبقى لها 15 يومًا تقريبًا وتودع المسلسل الذي يشارك في بطولته كل من نسرين أمين، وفتحي عبد الوهاب، ومحمد شاهين، وأحمد فؤاد سليم، وعايدة رياض، وعلي الطيب، وحنان سليمان، ومحمد أبو الوفا، وعدد آخر من النجوم، وضيفا الشرف حازم سمير، والإعلامية شريهان أبو الحسن، ومن تأليف محمد الصفتي، وإنتاج أمير شوقي، وإخراج زياد الوشاحي في أولى تجاربه الإخراجية.