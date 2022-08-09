أنغام تطرح أغنيتها الجديدة «عارفة قيمتي» وتعود للتعاون مع عمرو مصطفى (فيديو)

طرحت النجمة أنغام ، الثلاثاء، أغنيتها الجديدة “عارفة قيمتي ” للجمهور التي تعتبر أولى أغنياتها بموسم الصيف الحالي ، وتعود بها بعد فترة غياب

وتعاونت أنغام في أغنيتها الجديدة مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة والموزع الموسيقي تميم ، وتعود فيها للتعاون مجددا مع الملحن عمرو مصطفى .

الأغنية تتميز بطابع موسيقي مختلف لأنغام ممزوج بالشكل الإيقاعي الغربي الذي يناسب مود الصيف .

وحرصت أنغام على الترويج للأغنية الجديدة اليومين الماضيين عبر حسابها انستجرام ، وقامت بعمل صور فوتوغرافية جديدة من أجل الظهور بها في الأغنية .