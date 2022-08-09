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أنغام تطرح أغنيتها الجديدة «عارفة قيمتي» وتعود للتعاون مع عمرو مصطفى (فيديو)

تعتبر أولى أغنياتها بموسم الصيف الحالي

أنغام تطرح أغنيتها الجديدة «عارفة قيمتي» وتعود للتعاون مع عمرو مصطفى (فيديو)
أحمد حمدي

أحمد حمدي

10:24 م, الثلاثاء, 9 أغسطس 22

طرحت النجمة أنغام ، الثلاثاء، أغنيتها الجديدة “عارفة قيمتي ” للجمهور التي تعتبر أولى أغنياتها بموسم الصيف الحالي ، وتعود بها بعد فترة غياب

وتعاونت أنغام في أغنيتها الجديدة مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة والموزع الموسيقي تميم ، وتعود فيها للتعاون مجددا مع الملحن عمرو مصطفى .

الأغنية تتميز بطابع موسيقي مختلف لأنغام ممزوج بالشكل الإيقاعي الغربي الذي يناسب مود الصيف .

وحرصت أنغام على الترويج للأغنية الجديدة اليومين الماضيين عبر حسابها انستجرام ، وقامت بعمل صور فوتوغرافية جديدة من أجل الظهور بها في الأغنية .
أحمد حمدي

أحمد حمدي

10:24 م, الثلاثاء, 9 أغسطس 22