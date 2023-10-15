أنغام تطالب الجمهور بالتبرع إلى أهل غزة

حرصت النجمة أنغام على التضامن مع الأحداث المؤسفة التي تندلع في الأراضي الفلسطينية حاليا وخاصة مدينة غزة ، وطالبت أنغام جمهورها اليوم عبر حسابها الرسمي ” انستجرام” التبرع لأهل مدينة غزة بسبب مايتعرضون له من عدوان قاس من الاحتلال الاسرائيلي الذي راح ضحيته أكثر من 2000 شهيد حتى الآن .

وعلقت أنغام قائلة “في الأيام الصعبة اللي زي دي سهل نقع فريسة لقلة الحيلة، لكن الحقيقة إننا نملك إننا نساعد ولو بشكل بسيط، بنك الطعام المصري بيقوم بدور هايل في جمع التبرعات وتوصيل المساعدات لأهلنا في فلسطين، زوروا حسابهم عشان تعرفوا تفاصيل التبرع: @egyfoodbank، وكمان الهلال الأحمر المصري فاتح باب التبرعات، تقدروا تعرفوا عنها تفاصيل أكتر من خلال حسابهم: @egyptianredcrescent، بدعوكم كلكم لنجدة أهل فلسطين مش بس بالدعاء لكن بالمساعدات اللي تقدرهم على الصمود».

ومن المقرر أن تحي أنغام ختام فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الذي تبدأ فعالياته 24 من أكتوبر الجاري بدار الأوبرا المصرية بمشاركة عدد كبير من نجوم الغناء.