أنغام تحيي أولى حفلاتها الغنائية بالكويت بعد أزمتها الصحية الأخيرة

تحي النجمة أنغام حفلا غنائيا كبيرا بمسرح أرينا بالكويت 26 ديسمبر الجاري بعد تأجيله مؤخرا بسبب أزمتها الصحية الصعبة التي تعرضت لها مؤخرا ، حيث كان مفترض أن تحيي أنغام أيضا حفلا غنائيا بالقاهرة الجديدة الأيام الماضية لكن تأجل بسب أزمتها الأخيرة ولم يتم تحديد موعد جديد له حتى الآن .

وتعود أنغام لاستكمال نشاطها الفني بقوة الأيام القادمة، بعد تماثلها للشفاء حيث علقت عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”: “الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. لقد منّ الله عليا بالشفاء بفضل دعائكم وحبكم الذى غمرني من كل جانب”.

وأضافت: “الأطباء الأكفاء اللى أشرفوا على متابعة حالتى وعلاجى وقاموا برعايتى على أكمل وجه .. حقيقى الف شكر مش كفاية”.

وتابعت: : “لازم أعبر عن شعورى بالامتنان الشديد لمرورى بهذه المحنة التى تحولت إلى منحة إلهية لأرى من خلالها كل هذا الحب الذى لم أكن لأستطيع تجاوز هذه الوعكة بدونه وبدون دعاء جمهورى الحبيب الغالى.. أنا عاجزة عن الشكر والتعبير عن حبى لكم .. أنتم بالنسبة لى الروح لجسدي”.