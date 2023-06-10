أنغام تحيى حفلا كبيرا بالأهرامات بحضور شخصيات عربية وأجنبية (صور)

أحيت النجمة أنغام الساعات الأخيرة حفلا غنائيا كبيرا بمنطقة الأهرامات بالصوت والضوء ، وحضر الحفل العديد من الشخصيات العربية والأجنبية من جنسيات مختلفة ، وأقيم الحفل الحفل ضمن ختام فعاليات المؤتمر الدولى والمعرض الطبي الأفريقي ” Africa health excon ” تحت رعاية رئيس الجمهورية، وصعدت أنغام على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية ، مع التصفيق الحار وهتافات الإعجاب.

وقدمت صوت مصر أنغام وصلة من أغانيها المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني والتى افتتحتها بـ “حالة خاصة جدا” بعدها انطلقت بمزيد من وصلات الطرب بأغاني “اساميك الكتيره” ،”مطمنه” ،”بين البينين” ،”نفضل نرقص” ،”ما جابش سيرتي” ،”طول ما أنت بعيد” ، سيدي وصالك” ،”انا سانده عليك” ،”حته ناقصه” ،”اتجاه واحد ” و”ياريتك فاهمني” .. وغيرها ممن قدمتها تلبية لرغبات المعجبين.

وحضرت أنغام في كامل أناقتها بسواريه أسود جذاب بصحبة مديرة أعمالها رندا رياض وقبيل صعودها على خشبة المسرح ، أجرت جلسة تصوير خاطفة بخلفية موسيقية لأغنيتها “بلدى التاريخ”.

يذكر أن أنغام تصدرت الأيام الماضية المركز الأول بـ “هاشتاج أنغام صوت مصر على مواقع التواصل الاجتماعي ، بالإضافة لتصدرها تريند مصر والعالم العربي بحفلها الأخير الذي أقيم على مسرح أرينا دبي.

كما تصدرت على مدى أكثر من أسبوع المركز الأول لتريند يوتيوب بكليب أغنيتها الجديدة “سيبك انت” متخطية حاجز المليون مشاهدة، وتعاونت فيها مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة والملحن وليد سعد والموزع الموسيقي مادي وميكس وماستر أمير محروس وقدمت الكليب الخاص بالأغنية مع عادل جمال.