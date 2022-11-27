«أنغام» تتصدر التريند.. مكانة «تستحقها» وحصاد إنساني لصوت مهم وكبير

تصدرت النجمة أنغام مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الماضية وكذلك محركات البحث وأصبحت حديث الكثيرين ، عقب الحديث عن تعرضها لوعكة صحية شديدة.

ووسط لحظات التعب توالى تضامن كثير من نجوم الغناء مع أنغام عبر صفحاتهم الرسمية منهم أصالة وشيرين عبد الوهاب وغيرهم متمنين لها الشفاء العاجل والعودة لفنها وجمهورها بالوطن العربي .

وقال والدها الموسيقار محمد علي سليمان إن أنغام ستغادر المستشفى خلال اليومين القادمين.

ربيع السيوفي :أنغام شخصية جميلة على المستوى الإنساني ومطربة مهمة وكبيرة

قال الشاعر الغنائي ربيع السيوفي للمال أنه علم خبر تعرض أنغام لهذه الأزمة الصحية الصعبة من إحدى المطربات بالوسط الفني قبل انتشاره في الإعلام .

ولفت إلى أنه خبر مؤلم حقيقة لنا جميعا ، مشيرا إلى أن أنغام شخصية جميلة على المستوى الانساني ومطربة مهمة وكبيرة وكان يعرض لها حلقات برنامجها الجديد ” أنغام” الأيام السابقة عبر شاشة dmc ، وكانت تقوم بنشاط فني كبير حاليا .

وأكد السيوفي أن أي شخص معرض في حياته للمرض لكن حينما يصل الأمر لأجراء عملية جراحية وتدهور حالتها الصحية بهذه الصورة فيكون الأمر صعبا لمحبيها .

وأوضح أن أنغام فنانة كبيرة وليس لديها أزمات شخصية مع أي شخص فهي دائم التركيز في عملها الفني ،والفترة الأخيرة نشاطها الفني كان كبيرا لذلك خبر تعرضها لأزمة صحية كبيرة كان سيئا .

محمد العشي : علاقة أنغام بالوسط الفني جيدة للغاية

أعرب الموزع الموسيقي محمد العشي أن علاقتها بالوسط الفني جيدة للغاية ، وهي ليست فنانة فقط أتعاون معها انما هي صديقة على المستوى الشخصي ومن الشخصيات التي اكتسبتها في حياتي وتهتم بعملها الفني في المقام الأول .

وأضاف أن المجال الفني بالنسبة لها العمل فقط وليست من هواة الصراعات أبدا ، وأي جدل حدث في وقت ما يخصها كان يتم دفع بعض الناس لها في هذا الأمر .

وأشار العشي إلى أنه يتعاون مع أنغام في حلقات برنامجها ” أنغام” وتم تصوير حلقاته الفترة الماضية قبل تعرضها لهذه الوعكة الصحية ، متمنيا الشفاء العاجل لها فهي فنانة ونجمة كبيرة.