أنغامي: لدينا 16 مليون مستخدم في مصر‎

المال – خاص:كشف حسام الجمل مدير العلامة التجارية في "أنغامي"، عن وصول عدد مستخدمي التطبيق حول العالم إلى 57 مليون شخص، منهم 16 مليون مستخدم محليا.وقال خلال مشاركته بمنتدي التسويق والتجارة الإلكترونية الثالث، المُنعقد علي هامش المؤتمر السنوي الخامس "وطن رقمي" الذي تنظمه غرفة تكنولوجي

المال – خاص:

كشف حسام الجمل مدير العلامة التجارية في “أنغامي”، عن وصول عدد مستخدمي التطبيق حول العالم إلى 57 مليون شخص، منهم 16 مليون مستخدم محليا.

وقال خلال مشاركته بمنتدي التسويق والتجارة الإلكترونية الثالث، المُنعقد علي هامش المؤتمر السنوي الخامس “وطن رقمي” الذي تنظمه غرفة تكنولوجيا المعلومات، إن اَي منتج يمر بأربعة مراحل، بداية من التعريف بالمنتج، يليها النمو، ثم الثبات، وفي النهاية التراجع، مضيفاً أن كل مرحلة يجب أن تتمتع بأنشطة محددة للحفاظ علي دورة حياة المنتج في السوق.

وأكد الجمل، علي ضرورة التعرف علي المستخدمين بوضوح بما يسمح للشركات بتوصيل الرسائل بسهولة، مبينا أن المستهلكين ينقسمون إلى خمسة فئات هم المبتدئين، يليهم المستهلكين الاوائل، وكليهما يمثل 15% من إجمالي المستخدمين، ويمكن الإعتماد على هؤلاء لتحقيق نسبة كبيرة من المبيعات دون إنفاق استثمارات هائلة.

واستعرض مدير العلامة التجارية في “أنغامي”، عدد من العوامل الهامة في مجال التسويق الرقمي خلال الفترة المقبلة، منها أن الحصول على إهتمام المستخدمين خلال سبعة ثواني، حيث أن متوسط مدة الإعلان علي “إنستجرام” يبلغ 15 ثانية، وعلى “سناب شات” نحو 10 ثواني، مشدداً على أهمية التعامل مع توجهات المستخدمين والإعتماد على الألوان.