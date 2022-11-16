«أنغامي» تقلص أعداد الموظفين بنسبة 22% لتحسين ربحيتها

اتجهت شركة “أنغامي” إلى إجراءات متشددة لتحسين ربحيتها في الربع الثالث من العام الحالي، على الرغم من زيادة الإقبال على منتجاتها.

منصة البث الموسيقي المُدرّجة في بورصة “ناسداك”، قالت، في بيان، الأربعاء، إنها قلّصت أعداد الموظفين بنسبة 22% وتكاليف الحوسبة السحابية بنسبة 19%، على الرغم من زيادة الإقبال على المحتوى الموسيقي بنسبة 15% في الربع الثالث من 2022.

وأضافت: “يعود ذلك إلى استثمارات الشركة الكبيرة في مجالي البنية التحتية والشئون التنظيمية في الأرباع القليلة الأخيرة”.

إيدي مارون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ”أنغامي” قال، في البيان: “نظرًا لتأثير الظروف الاقتصادية الصعبة؛ كان علينا اتخاذ بعض الإجراءات الصارمة فيما يتعلق بالتكلفة لتحسين صافي الأرباح”.

بينما لم تفصح عن صافي الأرباح؛ قالت “أنغامي” إن إيرادات الاشتراكات في الربع الثالث من 2022 زادت بنسبة 27% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، بما يتمشى مع نمو إجمالي إيرادات الشركة، والذي ارتفع أيضًا بنسبة 29% على أساس سنوي من 24.5 إلى 31.7 مليون دولار.