«أنغامي» تتفرد بحصرية أعمال الفنان عمرو دياب

أعلنت شركة أنغامي إن “أنغامي” المدرجة في بورصة ناسداك – منصة وخدمة بث الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – اليوم الخميس عن عقد شراكة حصرية مع النجم العربي العالمي عمرو دياب، صاحب المبيعات الأعلى على الإطلاق في المنطقة العربية، للانفراد ببثّ جميع أغانيه وفيديوهاته وإصداراته القديمة والمستقبلية من إنتاج شركة “ناي فور ميديا” عبر المنصة.

وقالت “أنغامي”، في بيان صحفي وصل “المال” أن عمرو دياب يعتبر الفنان الأكثر استماعاً في المنطقة العربية، ويحتل الصدارة في عدد الاستماعات على أنغامي مع اقترابه من عتبة المليار استماع.

وأوضحت أن هذه الخطوة الاستراتيجية تأتي لإضفاء طابع متفرد على مكتبة أنغامي المتنوعة من الملفات الموسيقية والمدونات الصوتية، حيث يستطيع محبوّ النجم المصري اليوم الاستماع إلى مجموعة واسعة من أشهر أغانيه، إضافة إلى إصداراته المستقبلية من ألبومات غنائية ومقاطع فيديو حصرياً ومجانًا عبر “أنغامي”.

وتأتي هذه الشراكة بعد أسابيع قليلة على الإدراج التاريخي لمنصة “أنغامي” في بورصة ناسداك، حيث أصبحت أول شركة تكنولوجية عربية يتم إدراجها في البورصة الأمريكية، بحسب البيان.

وأضافت: “مع استحواذها الآن على باقة أعمال دياب من إنتاج “ناي” إضافة إلى جميع إصداراته اللاحقة، تعمل المنصة على ترسيخ مكانتها بوصفها الوجهة المثلى لعشّاق “الهضبة” بصوته المميز وأسلوبه الموسيقي الجذاب – وهما الميزتان اللتان جعلتاه يتصدر قوائم البث الموسيقي في المنطقة وغدا الفنان العربي الوحيد الذي وصل إلى مصاف العالمية، حيث يردد الناس أغانيه المحبوبة في جميع أنحاء العالم”.

وأكد البيان الصادر عن “أنغامي” أن هذه الشراكة تعتبر بداية تعاون طويل واستراتيجي بين الطرفين.

وفي إطار تعليقه على الاتفاقية، قال الفنان عمرو دياب: “أنا متحمس جداً لهذا المشروع الجديد الذي يساهم في تعزيز علاقتي بجمهوري، والوصول إلى مستمعين جدد حول العالم”.

وأضاف: “اخترت أنغامي باعتبارها منصة عربية استطاعت ترسيخ مكانتها عالمياً، وتقدم الثقافة العربية على المسرح الدولي، ولأنني أشاركها الرؤية نفسها في تطوير المواهب المحلية ومساعدتهم على إيصال أصواتهم حول العالم.

وأكد أن التعاون لا يقف عند هذا الحدّ فقط، إنما يشكل بداية شراكة استراتيجية أوسع نطاقاً مع أنغامي، حيث سنتعاون معاً لإيصال رسالتنا”.

من جانبه، قال إدي مارون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ”أنغامي” أن المنصة توفر أنغامي لمستخدميها مجموعة لا متناهية من الأعمال الغنائية، ومقاطع الفيديو، والمدوّنات الصوتية، والفعاليات، وغيرها.

وأوضح أن “أنغامي” تدعم المبدعين العرب لمشاركة أصواتهم مع العالم. يسعدنا ويشرفنا أن نتعاون مع النجم العربي والعالمي عمرو دياب متيحين الفرصة أمام جمهوره للاستماع إلى رصيده الموسيقي الغني من إنتاج شركته “ناي فور ميديا” وجميع إصداراته القادمة فقط وحصرياً عبر منصتنا.

وأشار إلى أن “أنغامي” تلتزم بتوفير تجربة مميزة لمستخدميها، وبدعم مجتمع المبدعين العرب لبلوغ أقصى إمكاناتهم، وإتاحة المحتوى العربي على مستوى العالم. وستواصل منصتنا الاستثمار في المحتوى الموسيقي الأصلي والحصري”.

بدورها قالت ماري غبريال، رئيسة العمليّات والتخطيط الاستراتيجي لدى أنغامي: “تسعى منصتنا إلى تزويد مستخدميها بأفضل أنواع المحتوى؛ إضافة إلى تقديم باقة كبيرة من الأعمال الموسيقية العالمية والمدونات الصوتية، تلتزم “أنغامي” بتقديم محتوى عربي رائد ونشر الموسيقى العربية على المسرح العالمي.

وأوضحت أن توقيع هذه الاتفاقية الحصرية مع النجم العربي الأكثر استماعاً يشكّل خطوة إضافية نحو تحقيق هذا الهدف، ولن تكون أعمال عمرو دياب من الأغاني ومقاطع الفيديو متاحةً على أي منصة بث أخرى، وإنما ستتاح فقط وبشكل حصري لمستخدمي أنغامي مجانًا.

ولفتت إلى أن النجم عمرو دياب يحصد شهرة واسعة لابتكاره أسلوباً غنائياً مميزاً أُطلق عليه اسم “الموسيقى المتوسطية”، وتمتزج فيه الألحان الغربية بالإيقاعات المصرية.

وأضافت: “اجتاحت أغانيه مناطق البحر المتوسط وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، كما يعتبر عمرو دياب أول فنان مصري وعربي يبدأ بإنتاج مقاطع فيديو موسيقية عالية الجودة، وأول فنان عربي أيضاً يتصدر قوائم مجلة “بيلبورد” عن فئة الموسيقى العالمية”.