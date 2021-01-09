أنصار ترامب يتعهدون بتظاهرات جديدة خلال تنصيب بايدن

قال أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهم سيتظاهرون من جديد في واشنن تزامنا مع مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المتخب جو بايدن.

تعهد أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذوى الآراء المتطرفة بالعودة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن تزامنا مع مراسم حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في الـ 20 يناير، باستخدام منصات عبر الإنترنت لحشد بعضهم البعض، وقفا لما أوردته شبكة “إن بي سي” الإخبارية الأمريكية.

ونقلت “إن بي سي” عن واحد من انصار ترامب قوله: “سيعود الكثير منا في الـ 19 من يناير 2021 حاملين أسلحتنا دعما لعزيمة أمتنا، التي لن ينساها العالم أبدا”، حيث تم استخدام غرف دردشة “تليجرام” و”بارلير” ومنصة ” زا دونالد دوت وين” لتخطيط وتنسيق مسيرة 6 يناير التي تحولت إلى أعمال شغب.

ونشر شخص مجهول على منصة زا دونالد دوت وين”، المليئة بالتعليقات التي نشرها الأشخاص الذين أشادوا بأولئك الذين قاموا بأعمال شغب الأربعاء الماضي على أنهم ابطال: “الجولة الثانية يوم 20 يناير، هذه المرة بلا رحمة. أنا لا أهتم حتى بإبقاء ترامب في السلطة. أنا أهتم بالحرب”.

وتسعى سلطات إنفاذ القانون جاهدة لتحديد الأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكونجرس الأمريكي، فيما يتزايد القلق مع اقتراب حفل تنصيب بايدن، وفقا لما قاله فرانك فيجليوزي ، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق والمحلل الأمنى.

وفي السياق ذاته نفذت سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية والمحلية عشرات الاعتقالات حتى الآن فيما يتعلق باقتحام مبنى الكابيتول الأربعاء الماضي وبسبب انتهاكات حظر التجول الذي أعقب ذلك، وفقا لمصادر رسمية.

ترامب لن يحضر مراسم تنصيب بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أنه لن يحضر مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن المقررة في 20 من الشهر الجاري.

وقال ترامب في تغريدة على “تويتر”: “لكل من سألني.. أنا لن أحضر مراسم التنصيب في 20 يناير”.

وجاء إعلان ترامب بعد ساعات من تغريدة أقر فيها ضمنيا بخسارته في الانتخابات وتعهد بانتقال سلس للسلطة وسط تنامي الضغوط والدعوات لعزله من منصبه قبل أيام من انقضاء فترة ولايته.

وكانت أحداث العنف التي وقعت الأربعاء قد جاءت بعد ساعات من تشجيع ترامب لأنصاره بالتصدي لنتائج الانتخابات بينما كان الكونغرس يصادق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في انتخابات نوفمبر الماضي.

وقالت الشرطة إن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم لأسباب تتعلق بأعمال الشغب، من بينهم بريان سيكنيك، وهو ضابط من عناصر الشرطة التي تحمي مقر الكونجرس الأمريكي، كان قد “أصيب بجروح خلال اشتباكه مع المحتجين”.