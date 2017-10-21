أنشط 5 شركات ببورصة النيل في أسبوع

المال – خاصتصدرت شركة "المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية" قائمة الـ5 شركات اﻷنشط من حيث كمية التداول ببورصة النيل، خلال اﻷسبوع المنقضي، بحجم تداول بلغ 2.9 مليون سهم بقيمة 972.7 ألف جنيه.وجاء في الترتيب الثاني شركة "الصخور العربية لصناعات البلاستيكية"، بحجم بلغ 1.8 مليون سهم، بقيمة 494 أل

المال – خاص

تصدرت شركة “المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية” قائمة الـ5 شركات اﻷنشط من حيث كمية التداول ببورصة النيل، خلال اﻷسبوع المنقضي، بحجم تداول بلغ 2.9 مليون سهم بقيمة 972.7 ألف جنيه.

وجاء في الترتيب الثاني شركة “الصخور العربية لصناعات البلاستيكية”، بحجم بلغ 1.8 مليون سهم، بقيمة 494 ألف جنيه، تلاها شركة “أراب للتنمية ولاستثمار العقاري”، بحجم 1.7 مليون سهم بقيمة 960 ألف جنيه، ثم شركة “الدوائية للصناعات الكيماوية – إيكمي” بحج 1.2 مليوم سهم بقيمة 2.4 مليون جنيه، وأخيرًا شركة “يونيفرت للصناعات الغذائية بقيمة مليون جنيه بحجم تداول بلغ 1.1 ملسون سهم.

وبلغ اجمالي قيم التداول ببورصة النيل خلال اﻷسبوع المنقضي، 12.8 مليون جنيه، وكمية تداول بلغت 13.7 مليون ورقة مالية منفذة على 1.951 عملية.