أنشطة «إعمار بروبرتيز» الدولية تقفز 43 % إلى 1.196 مليار دولار

أعلنت شركة «إعمار بروبرتيز» العقارية التى تدعمها حكومة الإمارات العربية المتحدة أن أنشطتها الدولية قفزت بأكثر من %43 لتصل إلى حوالى 4.39 مليار درهم (1.196 مليار دولار) بقيادة مشروعاتها فى مصر والهند ولكن هذه القيمة تمثل %18 من إجمالي إيرادات الشركة.

وذكرت صحيفة «جولف نيوز» أن تخصيص 500 فدان فى مدينة الشيخ زايد لفرع «إعمار بروبرتيز» فى مصر لتطوير مشروعات عقارية مختلطة فى غرب القاهرة ساعد على زيادة إيراداتها.

وارتفع صافى أرباح شركة «إعمار بروبرتيز» العقارية بنسبة طفيفة خلال العام الماضى ليصل إلى 6.2 مليار درهم بالمقارنة مع 6.13 مليار درهم فى عام 2018 ولكن إيراداتها تراجعت %4 لتنزل إلى 24.58 مليار درهم من 25.69 مليار درهم خلال الفترة نفسها.

واستطاعت «إعمار بروبرتيز» تقليص التكاليف بحوالى %7 وزيادة إيرادات أخرى من مشروعاتها بأكثر من %3.

وبلغت مبيعات شركة «إعمار بروبرتيز « فى الإمارات 14.94 مليار درهم من عدة مشروعات منها ميناء راشد بينما زادت إيراداتها من مشروعات المستشفيات و الملاهى ومنشآت التسلية والترفيه والمولات التجارية إلى 7.29 مليار درهم.

من ناحية أخرى، ذكرت وكالة «بلومبرج» أن شركات العقارات الإماراتية تواجه ركودا منذ سنوات بسبب انخفاض أسعار البترول والغاز الطبيعى لدرجة أن إيرادات شركة «أرابتيك» للإنشاءات التى تتخذ من إمارة دبى مقرا لها هبطت بحوالى %21 خلال العام الماضى لتنزل إلى 7.79 مليار درهم مما جعل عادل الوهيدى رئيس الشئون المالية لها يستقيل بعد 12 شهرا فقط من تعيينه.

وتكبدت شركة «أرابتيك هولدينج» الإماراتية خسائر بلغت 774 مليون درهم (211 مليون دولار ) خلال العام الماضى فى أول خسارة سنوية منذ 2016 مع استمرار تدهور سوق العقارات فى إمارة دبى منذ انهيار أسعار البترول.

وكانت «أرابتيك» حققت فى 2018 أرباحا بلغت 256 مليون درهم ولكنها واجهت العام الماضى المزيد من هبوط السيولة فى قطاع العقارات الإماراتى لدرجة أن العديد من شركات الإنشاءات سجلت أبطأ نمو سنوى منذ أعوام، كما أن عدد الوظائف فى أعمال البناء انكمش بأسرع معدل منذ عقود طويلة وتكبدت كل من «داماك بروبرتيز» و «يونيون بروبرتيز».

وتتفاوض «أرابتيك» مع البنوك لسداد ديونها وفقا لاحتياجات مشروعاتها وتحدد تلك الاحتياجات بناء على شروط التعاقدات و تبعا للعملاء و المناطق الجغرافية.

وأعلنت أيضا «أرابتيك» التى هوت أسعار أسهمها بحوالى %41 هذا العام حتى الآن أن المباحثات للاندماج المرتقب مع شركة «تروجان هولدينج» التى تتخذ من إمارة أبوظبى مقرا لها لاتزال جارية.

وتعرضت شركة داماك العقارية لخسارة بلغت 36.87 مليون درهم (10 ملايين دولار) خلال العام الماضى لتسجل أول خسارة لها منذ 2010 بالمقارنة مع صافى ربح حوالى1.15 مليار درهم (313.3 مليون دولار) فى عام 2018.

وتراجعت إيرادات «داماك» بأكثر من 28 % لتنخفض إلى 4.399 مليارات درهم (1.198 مليار دولار) فى 2019 مقارنة مع 6.13 مليارات درهم (1.67 مليار دولار) فى عام 2018.