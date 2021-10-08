«أنشأ متحفًا بتماثيل مزورة».. حيلة شخص انتحل صفة دبلوماسي للنصب على الأجانب

استخدم شخص حيلة انتحال صفة مسئول دبلوماسي في إحدى السفارات للنصب على الأجانب، مع إنشاء متحف وضع فيه تماثيل فرعونية مزورة داخل الفيلا الخاصة به في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، ليتقاضى منهم مبالغ مالية نظير دخوله، وتمكنت مباحث الأموال العامة من القبض عليه.

النصب بانتحال صفة دبلوماسي

ترجع التفاصيل، التي كشفتها معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني، إلى أن شخص حاصل على دبلوم -مقيم بمحافظة الجيزة، له معلومات جنائية- يمارس نشاطًا إجراميًا تخصص في انتحال صفة دبلوماسي بسفارة إحدى الدول.

واستغل تلك الصفة في النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم إنهاء أعمالهم ومصالحهم بالجهات الحكومية من خلال نفوذه المزعوم “خلافًا للحقيقة”.

متحف وتماثيل فرعونية مزورة داخل فيلا

وأوضحت التحريات أنه دشن متحفًا بالفيلا الخاصة به في مدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة، لعرض تماثيل مقلدة شبيهة للتماثيل الفرعونية، واستغلال ذلك في دعوة مواطني الدولة الأجنبية المشار إليها لزيارة المتحف بمقابل مادي، وذلك بالمخالفة للقانون، فضلًا عن تزوير شهادات دراسية تفيد حصوله على درجات علمية فى مجالات مختلفة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه أثناء تواجده بمقر الفيلا المشار إليها بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة.

شهادات ومؤلفات مزورة

وعُثر بداخلها على شهادة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية “مزورة” منسوب صدورها لأحد المجالس القومية بصفته “مستشار دبلوماسي”، 3 كارنيهات منسوبة لعدد من المؤسسات الدولية والدبلوماسية، كمية من الكروت الشخصية خاصة بالمتهم تحمل اسمه وصفاته المنتحلة، كتب باللغة الأجنبية مدون عليها أنها من تأليف المتهم بصفته المنتحلة، مجلة باللغة الأجنبية تحتوى على حوار صحفى مع المذكور وأحد المراسلين الأجانب مستخدمًا صفته المنتحلة.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأنه ليس لديه أي صفة رسمية أو دبلوماسية ويمارس ذلك النشاط الإجرامي للاستفادة المادية والأدبية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال جرائم إنتحال الصفة والنصب والاحتيال على المواطنين.