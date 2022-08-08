«أنشأت شركة وهمية».. ضبط سيدة تنصب على راغبي العمل بالخارج

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن تخصص سيدة -مقيمة بمحافظة القاهرة- في نشاط إجرامي يتعلق بالاستيلاء على أموال المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، وإنشاء شركة “بدون ترخيص” لإلحاق العمالة بالخارج كائنة بمنطقة الأهرام بمحافظة الجيزة، إضافة إلى الإعلان عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن قدرتها لتسفير راغبي العمل بالخارج، مقابل رواتب مجزية بكبرى الشركات بالخارج “خلافًا للحقيقة”، وتمكنت بموجب ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافها أثناء تواجدها بمقر الشركة المشار إليها، وضبطها وبحوزتها مجموعة من استمارات طلبات الحصول على تأشيرات سفر، عدد من الصور لمستندات شخصية خاصة بالمجني عليهم.

وأمكن الاستدلال على أحد المجني عليهم “عامل” -مقيم بمحافظة القاهرة- وبسؤاله اتهم المذكورة بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على مبلغ مالي منه بزعم تسهيل سفره للعمل بالخارج، وعدم وفائها بذلك.

وبمواجهتها اعترفت بمزاولة نشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب، والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.