أنس نصري لـ«المال» : حفل أصالة بمتحف الحضارات يشهد مفاجآت فنية كبيرة

قال المنتج أنس نصري شقيق النجمة أصالة لـ”المال” إن الحفل الذي ستحييه أصالة غدا الجمعة 5 مايو الجاري بحديقة متحف الحضارات بمنطقة الفسطاط ، سيشهد العديد من المفاجآت الفنية القوية للجمهور ستقدمها أصالة لأول مرة في هذا الحفل .

وأضاف أن الحفل سيبدأ في تمام التاسعة مساء ، ويشهد حضورا كبيرا من الشخصيات الهامة ، وتقدم فيه أصالة العديد من الأغنيات المميزة التي قدمتها بمشوارها الغنائي على مدى سنين طويلة بالاضافة لأغنيات ألبومها الغنائي الأخير ” شايفة فيك” والتي حققت به مشاهدات كبيرة أيضا منها غلبان وشكرا وغيرها من الأغنيات .

وروجت للحفل من خلال حسابها على “إنستجرام”، حيث نشرت البوستر الرسمي للحفل، معلقة عليه: “أهلي و حبايبي بمصر العظيمة كل سنة وانتوا بألف خير.. استنوني بحفلة كتير بتعني لي يوم ٥ مايو، نسترجع ذكرياتنا نستمتع بالجديد سوا رح نأسس ذكرى لليله غير كل الليالي”.

كما يعرض بالحفل فيلم قصير عن مشوار أصالة نصري الفني ، ‎ويستعرض الفيلم القصير الذي يعرض للجمهور على المسرح بعد صعود أصالة، أسرارا عن حياتها لا يعرفها الجمهور ولم تتحدث عنها من قبل، ستكشفها لأول مرة مثل علاقتها بأسرتها والمحن والأزمات التي مرت بها منذ الصغر واستطاعت التغلب عليها بإرادتها وعزيمتها وكذلك كيفية التحضير للكثير من أعمالها.