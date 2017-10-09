أنسالدو تبدأ تنفيذ المرحلة الثالثة لمحطة 6 أكتوبر بتكلفة 246 مليون يورو

المال ــ خاصكشفت مصادر مسئولة فى شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، عن بدء شركة «أنسالدو» الإيطالية تنفيذ المرحلة الثالثة لمحطة كهرباء 6 أكتوبر المملوكة للشركة، وذلك لرفع قدرتها من 600 إلى 900 ميجاوات.وأضافت - فى تصريحات لـ «المـال»- أن مشروع محطة 6 أكتوبر يتم تنفيذه بنظام تسل

المال ــ خاص

كشفت مصادر مسئولة فى شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، عن بدء شركة «أنسالدو» الإيطالية تنفيذ المرحلة الثالثة لمحطة كهرباء 6 أكتوبر المملوكة للشركة، وذلك لرفع قدرتها من 600 إلى 900 ميجاوات.

وأضافت – فى تصريحات لـ «المـال»- أن مشروع محطة 6 أكتوبر يتم تنفيذه بنظام تسليم المفتاح، بقدرة إنتاجية 326 ميجا وات بتكلفة 246 مليون يورو، وسيتم تحويلها من الدورة الغازية إلى العمل بنظام الدورة المركبة.

وأوضحت أن الشركة تسعى إلى تنفيذ المشروع، لاسيما وأنها شاركت فى تنفيذ الدورة الغازية له، خصوصا أن تحويل المحطة للدورة المركبة يأتى ضمن خطة وزارة الكهرباء فى تحويل مشروعاتها لاستغلال عادم الوقود.

وأشارت إلى أن الشركة الإيطالية قامت بتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بقدرة 600 ميجاوات لكل مرحلة.

فى سياق آخر، قال المهندس محمد مختار، رئيس شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، إنه من المقرر توقيع عقد طلمبات محطة كهرباء غرب القاهرة المملوكة لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء مع شركة «KSB» الألمانية بتكلفة تصل إلى 330 مليون جنيه، بعد تغلبها على عدد من الشركات العالمية.

وأضاف لـ«المـال» أن الشركة اقتنصت المناقصة لأنها تقدمت بالعروض الفنية الأفضل، متفوقة على 3 كيانات سويسرية ويابانية وأمريكية، و من المرتقب توقيع العقد مع الشركة الألمانية نهاية أكتوبر الجارى، بعد الانتهاء من تحليل العروض والحصول على موافقة جهات التمويل.

وأشار إلى أن الشركات المتنافسة هى «تويوتا» اليابانية بعرضٍ بلغ 280 مليون جنيه، و شركة «Sulzer» السويسرية بعرض مالى 352 مليونًا، و شركة «Flowserve Corporation » الأمريكية بعرض 381 مليونا، وأخيراً عرض الشركة الألمانية.

وأوضح أنه تم إرسال نتائج التحليل إلى البنك الإسلامى للتنمية المموِّل للحزمة بعد الانتهاء من التحليل، مشيرا إلى أنه يجرى حاليًّا تحليل العروض المالية المقدَّمة لمناقصة الأعمال الكهربائية والميكانيكية، وغيرها من المناقصات التى تم تلقى عروضها.

وأشار إلى أن الشركة ستبدأ خلال أيام التقييم المالى والفنية لحزمتي التركيبات الكهربائية والميكانيكية لمحطة غرب القاهرة وإرسال النتائج للشركات المتقدمة إلى البنك الممول للمشروع.

وتبلغ قدرة محطة غرب القاهرة نحو 650 ميجاوات، وتتكون من وحدة بخارية واحدة، وستُقام فى محافظة الجيزة، ﻭﻣن ﺍﻟﻤﻘرﺭ ﺗﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺸرﻭﻉ ﺧﻼﻝ 2019، ضمن الخطة الخمسية (2017/ 2022)، وستعمل ﻣﺤطﺔ كهرباء ﻏرﺏ ﺍﻟﻘﺎﻫرﺓ ﺑﺎﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟطﺒﻴﻌﻲ ﻛوﻗوﺩ ﺃﺳﺎﺳﻲ، والمازوت كوقود احتياطي.