

أطلقت أندية وادى دجلة سلسلة Waterfront، بهدف توفير أجواء طبيعية للأعضاء بعيدة عن حياة المدينة، للاسترخاء وللاستمتاع بمناظر خلابة مع العائلة والأصدقاء، يأتي ذلك في إطار حرص إدارة أندية وادى دجلة على التطوير المستمر للخدمات الرياضية والاجتماعية للأعضاء، وتماشيًا مع توجهات الدولة بالارتقاء بالمنشآت الرياضية.



واختارت أندية وادى دجلة، إطلاق هذا المفهوم الجديد، “”Waterfront، في موقعين مميزين في قلب منطقة المعادي على كورنيش النيل مباشرة، وفي منطقة ميامي بالإسكندرية على البحر مباشرة وتتيح أندية وادي دجلة هذه الخدمة فقط لأعضائها.

قال الدكتور طارق راشد رئيس مجلس إدارة أندية وادى دجلة، إن الإدارة تسعى لمواصلة تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء باستمرار، لتوفير تجربة اجتماعية غير مسبوقة، ولتحقيق ذلك تم إطلاق ””Waterfront، لإتاحة الفرصة لأعضائنا للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.

وأضاف “راشد”، أن استراتيجية إدارة وادى دجلة خلال الفترة المقبلة ترتكز على البحث عن فرص للتوسع في المحافظات، وتسهيل إتاحة الفرص للممارسة الرياضة في مختلف المناطق ومواكبة الدعم المقدم من القيادة السياسية ووزارة الشباب والرياضة، في تكاتف جهود الأندية الخاصة لتوسيع قاعده ممارسة الرياضة وتحفيز الشباب على ممارسة الرياضة عن طريق تسهيل تواجدها في كافة المناطق.

يذكر أن أندية وادى دجلة، نجحت منذ تأسيسها في عام 2002، في تحقيق إنجازات عديدة سواء على مستوى التوسع في عدد الأندية لتشمل 9 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط ودمياط، أو على مستوى تقديم مستوى رياضي متميز حيث يقدم النادي 22 رياضة مختلفة وأكبر عدد من الملاعب من بينهم ملاعب الاسكواش وكرة والقدم والتنس بالإضافة إلى حمامات السباحة.