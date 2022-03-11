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أندية سيتي كلوب تكرم أسر شهداء الوطن

عبر تسليمهم دروع وشهادات تقدير
المال - خاص 10:53 م, الجمعة, 11 مارس 22 10:53 م, الجمعة, 11 مارس 22

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نظمت جميع فروع أندية سيتى كلوب على مستوى الجمهورية ، اليوم الجمعة، احتفالية كبرى لتكريم أسر شهداء الجيش والشرطة بمناسبة “يوم الشهيد”.

واستقبلت فروع أندية سيتى كلوب ، اليوم، أسر وأبناء الشهداء ، وتم تسليمهم الدروع وشهادات التقدير فى محاولة لرد الجميل واعترافا بالتضحيات الكبيرة التى بذلها أبطال الجيش والشرطة، وفى المقابل، أشادت أسر الشهداء بالاستقبال الرائع من سيتي كلوب تقديرا للتضحيات البطولية للشهداء الذين باتوا أسطورة حية وأيقونة خالدة في قلوب وعقول المصريين .

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وشددت أسر الشهداء أن تكريمهم فى مختلف المناسبات والاهتمام بهم، من جانب شركة استادات الوطنية وأندية سيتى كلوب تعتبر أبلغ رسالة لكل أسر أبطال مصر بأن أبنائكم وعائلاتكم في قلوبنا وأعيننا، وأنها ترى أن سيتي كلوب يمثل نقلة نوعية لكافة الأسر المصرية.

من جانبه، أكد العميد محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة سيتى كلوب لإدارة المنشآت الرياضية، أنه منح توجيهاته اليوم لجميع الفروع بمختلف المحافظات لاستقبال أسر شهداء الجيش والشرطة، بحفاوة تقديرا لما بذله أبطال مصر من تضحيات للحفاظ على أمن الوطن.

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وشدد مرجان على أن الدولة بكافة أجهزتها حريصة، على تقديم كافة سبل الرعاية لأسر الشهداء، لافتًا إلى حرص أندية سيتى كلوب الدائم علي استقبال أسر الشهداء والتواصل معهم وتقديم كل سبل الدعم لهم.

وأوضح أن هذا التكريم لأسر الشهداء يعتبر من صميم الدور الوطنى لشركة استادات الوطنية وأندية سيتى كلوب ، تقديرا للدماء الذكية التى سالت على أرض الوطن وتخليدا للأبطال الذين كتبوا أسمائهم بحروف من نور فى عقول وأذهان الشعب المصرى.

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