أندية “الممتاز” تطالب بإعادة النظر في اختيارات الحكام وتطبيق تقنية الفيديو

طالبت الأندية بتطبيق تقنية حكم الفيديو VAR مع بداية الدور الثاني وهو ما أكدت لجنة إدارة الاتحاد عزمها بتنفيذ ما وعدت به في هذا الشأن والموعد

عقدت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، اليوم الخميس، اجتماعًا وديًا مع عدد من رؤساء ومندوبي أندية الدوري الممتاز، على رأسهم كل من المهندس إبراهيم عثمان، رئيس الإسماعيلي، ومحمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، وسمير حلبية رئيس المصري، وفايز عريبي رئيس نادي طنطا، والمهندس أحمد حسن نائب رئيس نادي سموحة، والمهندس محمد عادل المشرف على الكرة بنادي “المقاولون العرب”.

كما حضر الاجتماع من جانب لجنة إدارة الاتحاد كل من محمد فضل، والدكتور أحمد عبد الله، عضوا اللجنة الخماسية، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد. جانب من اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الدوري الممتاز

وطالبت الأندية خلال الاجتماع بإعادة النظر في مسألة اختيار الحكام لمباريات مسابقة الدوري الممتاز، وهو ما تفهمته لجنة إدارة الاتحاد ووعدت بحلها في أسرع وقت ممكن.

رفض التعديل على إجراءات القيد

كما رفض الحضور بالإجماع إجراء أي تعديل على اجراءات القيد التي تم الإعلان عنها في بداية الموسم، خاصة فيما يتعلق ببند الاستبدال، مشددين على أهمية أن تستكمل المسابقة بنفس الشروط التي بدأت بها.

وطالبت الأندية بتطبيق تقنية حكم الفيديو “VAR” مع بداية الدور الثاني، وهو ما أكدت لجنة إدارة الاتحاد على عزمها بتنفيذ ما وعدت به في هذا الشأن والموعد.

كما حث رؤساء الأندية ومندوبوها الحاضرون للاجتماع لجنة إدارة الاتحاد على استمرار جهودها في إعادة الجماهير لمباريات المسابقة.