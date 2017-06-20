أندية الدوري تكرّم أبو ريدة بعد فوزه بانتخابات الفيفا والكاف

علي المصريأقامت أندية الدوري المصري الممتاز حفل إفطار بأحد فنادق التجمع الخامس؛ لتكريم المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بمناسبة احتفاظه بمقعده في عضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي، للمرة الثالثة على التوالي.وألقى اللواء محمد عبد

علي المصري

أقامت أندية الدوري المصري الممتاز حفل إفطار بأحد فنادق التجمع الخامس؛ لتكريم المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بمناسبة احتفاظه بمقعده في عضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي، للمرة الثالثة على التوالي.





وألقى اللواء محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر المقاصة، مفوّضًا من الأندية، كلمة بهذه المناسبة، حيث أشار إلى تفويض الأندية له، وللمهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، لإقامة هذا التكريم، وإلى دعم جميع الأندية للاتحاد المصري، وأن تكريم مصري بهذه المكانة الدولية فخرٌ لكل مصر.

وأضاف أن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اعتذر عن عدم الحضور، وأناب عنه رحاب أبو رجيلة، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.

من جانبه شكر المهندس هاني أبو ريدة الحاضرين على هذا التكريم، الذي افتقده في المرتين السابقتين، وأن التكريم الحقيقي له هو الاحتفال بوصول مصر إلى نهائيات كأس العالم.

واختتم أبو ريدة كلمته بالإشارة إلى أن اتحاد الكرة سيجتمع مع الأندية؛ من أجل تفعيل اللوائح بما يضمن مصلحة الكرة المصرية.