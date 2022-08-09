«أندلسية» تقترب من اقتناص قطعة أرض بالقاهرة الجديدة لإنشاء مستشفى متكامل

اقتربت مجموعة مستشفيات أندلسية القابضة من اقتناص قطعة أرض فى منطقة القاهرة الجديدة، بهدف إنشاء مستشفى متكامل.

وقالت مصادر مقربة من الملف إن «أندلسية مصر» تقدمت لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال شهر مايو الماضى بطلب لشراء قطعة أرض فى منطقة البنفسج بالتجمع الخامس وذلك وفقاً لآلية التخصيص الفورى.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الهيئة راجعت كل المستندات المقدمة من «أندلسية مصر» بهدف التأكد من الملاءة المالية واستيفاء كل الشروط اللازمة، متوقعة إنهاء الملف بالكامل، وصدور قرار الموافقة على التخصيص خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت أن «أندلسية مصر» لديها خطة توسعية فى مجال المستشفيات، وتركز على اقتناص أراض فى المدن العمرانية الجديدة بعدما حصلت فى السابق على قطعة فى مدينة العلمين الجديدة مساحتها 9700 متر، لإنشاء مركز طبى.

وحسب الموقع الإلكترونى لمجموعة أندلسية، تملك الأخيرة فى مصر مستشفيات بمناطق المعادى بالقاهرة، وسموحة والشلالات بالإسكندرية، بخلاف عيادات طبية فى مصر الجديدة، بالإضافة إلى كيانات تعمل فى أنشطة الرعاية الصحية والحلول العملية والمهن والخدمات التكنولوجية الطبية، والهندسية، علاوة على الخدمات الإعلانية.

وتعتبر «أندلسية مصر» من الكيانات التابعة لمجموعة أندلسية للخدمات الطبية السعودية، والتى بدأت عملها فى جدة عام 1984، وخلال السنوات الماضية توسعت بقوة فى المملكة، وفى 2004 اخترقت السوق المصرية، عبر بوابة الاسكندرية بإنشاء مستشفى السلامة الدولى تلتها القاهرة الكبرى، وتحديداً منطقة المعادى.

وفى عام 2007 دخلت مجموعة أندلسية الطبية فى شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية IFC لدعم المجموعة فى التوسع بخدمات الرعاية الطبية الخاصة بمصر، تمثلت فى توفير المؤسسة قرضًا وتمويلات بقيمة 48 مليون دولار للمساهمة فى إنشاء مستشفيات فى مصر، منها السلامة بطاقة 120 سريرًا، ومصر الجديدة بسعة 100 سرير.

وخلال سبتمبر 2020، وافقت شركة ماريدايف للخدمات الملاحية والبترولية على بيع مبنى إدارى بمنطقة رشدى بالإسكندرية بقيمة 32.2 مليون جنيه، لصالح شركة «أندلسية مصر» القابضة للاستثمارات المالية.