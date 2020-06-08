سيـــاســة

أنجيلا ميركل تعرب للسيسي عن ترحيب ألمانيا بمبادرة «إعلان القاهرة» بشأن ليبيا

مشيدة بالجهود المصرية البناءة لتسوية الأزمة الليبية
المال - خاص 9:07 م, الأثنين, 8 يونيو 20 9:07 م, الأثنين, 8 يونيو 20

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أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية ميركل، وتبادلا فيه وجهات النظر بشأن تطورات القضية الليبية في ضوء الرعاية المصرية “لمبادرة إعلان القاهرة”، حيث رحبت المستشارة الألمانية بالمبادرة التي تراها امتداداً لمسار مؤتمر برلين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول بإضافة عناصر وأبعاد جديدة فعالة إلى العملية السياسية الليبية، مشيدة بالجهود المصرية البناءة لتسوية الأزمة الليبية.

وأكد الرئيس من جانبه حرص مصر على التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا من خلال ما نصت عليه المبادرة، سعيا نحو استقرار وأمن ليبيا، والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق وتفعيل إرادته الحرة، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي لم تزد القضية سوي تفاقما وعنفا.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضا بحث بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً تلك العسكرية والتجارية، وكذلك تعزيز التعاون بشأن مكافحة جائحة فيروس كورونا.

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بقلم المال - خاص

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