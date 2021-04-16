أنجيلا ميركل تتلقى الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا

تلقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا، رغم المخاوف المحيطة به.

وتأتي خطوة ميركل، في إطار الدعم للقاح الذي تحوم شكوك في تسببه بجلطات دم نادرة.

وميركل تبلغ من العمر 66 عاما، وبالتالي تندرج ضمن مجموعة الأشخاص المؤهلين للحصول على لقاحات “أسترازينيكا” في ألمانيا.

وأوصت السلطات الصحية في ألمانيا باستخدام “أسترازينيكا” فقط مع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

وكان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير قد تلقى مطلع الشهر الجاري، أول جرعة تطعيم له ضد فيروس كورونا المستجد من لقاح أسترازينيكا.

وأعلن ديوان الرئاسة الألماني آنذاك أن شتاينماير تلقى اللقاح في مستشفى الجيش الألماني بالعاصمة برلين.