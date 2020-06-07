أنجولا تستدعى الأطباء والممرضين «المتقاعدين» للمساعدة فى مكافحة «كورونا»

استدعت وزارة الصحة الأنجولية الأطباء والممرضين “المتقاعدين” للمساعدة فى سد العجز بالمستشفيات والمراكز الصحية التى تكافح من أجل الحد من تفشى وباء فيروس “كورونا ” المستجد ( كوفيد – 19 ).

وناشدت وزارة الصحة الأنجولية الأطباء والممرضين “المتقاعدين ” المشاركة فى دعم العاملين فى مجال الصحة من أجل مكافحة وباء “كورونا”، وطالبتهم بالتواجد فى المواقع والمواعيد التى تحددها لهم إدارة الصحة الإقليمية.

ونشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط على صفحتها الرسمية فيسبوك، أن الوزارة أوضحت أن الذين تم استدعاؤهم سيعملون فى مواقع الحجر الصحى، أو مراكز التحويل التى تتعامل مع المرضى المصابين بفيروس “كورونا” المستجد، وحثت الإدارات الصحية الإقليمية على تقديم المساعدات الضرورية للأطباء والممرضين الذين تم استدعاؤهم حتى يمكنهم أداء واجباتهم بطريقة مناسبة.

وأكدت التزامها بتدبير مرتبات ومستحقات الأطباء والممرضين الذين تم استدعاؤهم وفقا لخبراتهم ودرجاتهم الوظيفية.

وتشير الإحصائيات المتاحة إلى أن عدد الأطباء العاملين فى أنجولا يزيد على سبعة آلاف طبيب، من بينهم 919 طبيبا أجنبيا، وأن عدد الممرضين والممرضات يبلغ 40 ألفا، فيما يبلغ عدد سكان أنجولا حوالى 30 مليون نسمة.