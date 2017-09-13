أنجح 10 شخصيات تخرجت في جامعات أمريكية حكومية

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن رصد موقع "بيزنس انسايدر" قائمة بأنجح 10 شخصيات تخرجت من الجماعات الأمريكية الحكومية، وقد ضمت القائمة أحد أغنى أغنياء أمريكا، ومسئولين كبار جدا ومشاهير.وتوصف الجامعات الأمريكية الخاصة كهارفارد وبرينستون وبنسلفانيا، بأنها معاقل تخريج الناجحين في المجتمع ا

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن



رصد موقع “بيزنس انسايدر” قائمة بأنجح 10 شخصيات تخرجت من الجماعات الأمريكية الحكومية، وقد ضمت القائمة أحد أغنى أغنياء أمريكا، ومسئولين كبار جدا ومشاهير.

وتوصف الجامعات الأمريكية الخاصة كهارفارد وبرينستون وبنسلفانيا، بأنها معاقل تخريج الناجحين في المجتمع الأمريكي، ورغم أن قوائم كبيرة من مشاهير الولايات المتحدة تخرجوا بالفعل من تلك الجامعات، إلا أن هذا لا يعني أن الجامعات الحكومية خارج المنافسة.

1- ريكس تيلرسون – وزير الخارجية الأمريكي

حصل على شهادة في الهندسة المدنية من جامعة تكساس في أوستن في عام 1975.

2- جون استيوارت – كوميديان ومقدم برامج

حصل على شهادة في علم النفس من كلية ويليام وماري بفرجينيا عام 1984.

3- لاري بيج – أحد مؤسسي جوجل

حصل على شهادة في هندسة الكمبيوتر من جامعة ميتشجان عام 1995.

4- وارين بافت – ملياريرد

حصل على شهادة في إدارة الأعمال من جامعة نيبراسكا لينكولن.

5- جيرالد فورد – الرئيس رقم 38 للولايات المتحدة

تخرج من جامعة ميتشجان عام 1935 بدرجة بكالوريوس في فنون الاقتصاد.

6 – جو بايدن – نائب رئيس أمريكا السابق

تخرج من جامعة ديلوير عام 1965 وكان تخصصه الرئيسي التاريخ والعلوم السياسية.

7 – ديك كوستولو – الرئيس السابق لتويتر

تخرج من جامعة ميتشجان عام 1985 بشهادة في الكمبيوتر وعلوم الاتصال.

8 – لاري فينك – الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك لإدارة الاستثمارات

حصل على شهادة في العلوم السياسية من جامعة كاليفورينا لوس أنجلوس.

9 – سانجي كوبتا – طبيب أعصاب وأحد كبار مراسلي سي إن إن

تخرج من جامعة ميتشجان بدرجة بكالوريوس في الطب الحيوي.

10 – نيكي هالي – مندوب أمريكا في الأمم المتحدة

تخرج من جامعة كليمسون عام 1994 بدرجة بكالوريوس في المحاسبة.