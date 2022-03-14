سيـــاســة

«أنت حر مالم تضر».. وزير الأوقاف: الحديث في الشأن العام يحتاج حرية مسئولة

جمعة: الخطبة القادمة تستهدف تحقيق التكاتف الوطني في الأزمات ومواجهة قضايا الاستغلال والاحتكار لمواجهة غلاء الأسعار
ياسمين فواز 2:41 م, الأثنين, 14 مارس 22 2:41 م, الأثنين, 14 مارس 22

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قال د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة تقوم بجهود في مجال مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف والدعوة الى العمل والإنتاج.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين.

وأضاف وزير الأوقاف أن الوزارة تهتم بضرورة الانضباط فيما يتعلق في الشأن العام ، مضيفا ” ننظم مؤتمر تحت عنوان ” الشأن العام بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة مضيفا ” أنت حر مالم تضر ” .

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وقال وزير الأوقاف : يجب الالتزام بالحرية المنضبطة بما لا يضر بالدولة المصرية والشأن العام يتحدث عنه المتخصصين في الملف الاقتصادي والسياسي والطبي ولم نغفل عن موضوع قضية تنظيم النسل وهو أحد الأولويات.


وتابع وزير الأوقاف : ” الخطبة ليست عشوائية وإنما بشكل مدروس وإن الخطبة القادمة تستهدف تحقيق التكاتف الوطني في التعامل الأزمات ومواجهة قضايا الاستغلال والاحتكار لمواجهة غلاء الاسعار وتابع : “فالتاجر الذي يقلل هامش الربح في وقت الأزمات له صدقة ولسنا بمعزل عن المجتمع “.

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جاء ذلك خلال مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من العضـو وطارق نصير عضو مجلس الشيوخ إن حزب حماة وطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي وأكثر من عشرين عضـوا ، بشـأن استيضاح سياسات الحكومة حول “استعادة واستدامة الوعى الوطني في نطاق عمل كل من وزارتي الشباب والرياضة والأوقاف.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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