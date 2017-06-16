أنباء عن مقتل البغدادي في غارة للجيش الروسي

رويترزنقلت وكالات روسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها يوم الجمعة إنها تتحقق من معلومات تفيد بأن ضربة جوية روسية قرب مدينة الرقة السورية ربما قتلت أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في أواخر مايو.ونقلت الوكالات عن الوزارة أن الضربة الجوية استهدفت اجتماعا لقيادات الدولة الإسلامية و



رويترز نقلت وكالات روسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها يوم الجمعة إنها تتحقق من معلومات تفيد بأن ضربة جوية روسية قرب مدينة الرقة السورية ربما قتلت أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في أواخر مايو. ونقلت الوكالات عن الوزارة أن الضربة الجوية استهدفت اجتماعا لقيادات الدولة الإسلامية ووقعت يوم 28 مايو. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الوزارة “في ضوء المعلومات التي يجري التحقق منها حاليا عبر عدة قنوات كان زعيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي الذي قتل في الضربة الجوية حاضرا في الاجتماع”.