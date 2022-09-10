أنباء عن انفصال علي ربيع عن زوجته الثانية.. والفنان يلتزم الصمت

انتشر اسم الفنان علي ربيع بين منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد أنباء متداولة عن انفصاله عن زوجته الثانية وهي فتاة من خارج الوسط الفني ، بعد أكثر من عام على زواجهما.

وتأتي هذه الزيجة الثانية للفنان علي ربيع في حياته الخاصة ، بعد أن تزوج المرة الأولى من فتاة تعمل راقصة للباليه بدار الأوبرا المصرية ، وأنجب منها ابنته الوحيدة ” مليكة”.

وانفصل ربيع عن زوجته الأولى لوجود بعض الأزمات بينها وبين والدته.

ولم يصدر بيان من ربيع بشأن ما تردد بشأن انفصاله عن زوجته الثانية

يذكر أن ربيع يقوم حاليا بتحضير أعمال فنية جديدة بعد نجاح فيلمه السينمائي الأخير ” زومبي” الذي طرح بموسم عيد الفطر الماضي وحقق ايرادات جيدة بدور العرض .