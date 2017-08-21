أنباء عن استئناف الرحلات السياحية الروسية لمصر قريبا

وكالات - حسين رجب أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الاثنين، عن وجود تقدم بشأن مسألة استئناف الرحلات السياحية مع مصر.جاء ذلك في مؤتمر صحفي بين لافروف مع نظيره المصرى سامح شكرى فى موسكو، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية. وقال لافروف : "نحن نبحث مسألة

وكالات – حسين رجب

أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الاثنين، عن وجود تقدم بشأن مسألة استئناف الرحلات السياحية مع مصر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بين لافروف مع نظيره المصرى سامح شكرى فى موسكو، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وقال لافروف : “نحن نبحث مسألة استئناف الرحلات المباشرة بين البلدين بشكل مستمر، واليوم أشرنا إلى وجود تقدم فى عمل الخبراء، الذين يحلون القضايا، وننطلق من أنه قريبا سيكون هناك وضوحا حيال آفاق استئناف الرحلات المباشرة”.

كما أعرب لافروف عن أمله ببدء المباحثات لإنشاء منطقة التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فى غضون شهرين أو ثلاثة على الأكثر.

ويزور وزير الخارجية سامح شكري موسكو اليوم لإجراء محادثات سياسية موسعة مع نظيره الروسى ” سيرجي لافروف”

وذكر بيان الخارجية المصرية، أن المحادثات تم خلالها “مناقشة ملف استئناف الطيران الروسي إلى القاهرة والمنتجعات السياحية في البحر الأحمر”.

ووفق البيان “اتفق الوزيران على أهمية استمرار التعاون في مجال أمن الملاحة الجوية، بما فى ذلك إتمام التوقيع على البروتوكولات اللازمة في هذا المجال”.

وأعرب الوزير شكرى عن تطلع مصر لاستئناف الطيران الروسي المباشر وحركة السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية في أقرب فرصة”.

وفي مارس الماضي، أعلنت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي (الغرفة الأعلى للبرلمان)، فالنتينا ماتفيينكو، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس البرلمان المصري، على عبد العال، بالقاهرة أن مصر نفذت نحو 90% من إجراءات استئناف رحلات الطيران الروسية إليها، والمتوقفة منذ أواخر 2015، فيما تظل هناك 4 نقاط فقط لم تستكمل.



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وأوقفت موسكو الرحلات الجوية إلى مصر؛ إثر سقوط طائرة روسية من نوع “إيرباص A321” في 31 أكتوبر2015 فوق شبه جزيرة سيناء (شمالي شرق)؛ ما أدى لمقتل 224 شخصاً.



ومنذ تعليق رحلاتها إلى مصر، دأبت موسكو على إرسال وفود من خبراء وأمنيين لتفقد إجراءات التأمين في المطارات المصرية، وعلى رأسها مطاري القاهرة وشرم الشيخ.



وتعول مصر على استئناف حركة الطيران لإنعاش قطاع السياحة الذي زادت معاناته إثر وقف الرحلات الروسية.



وخلال الشهور التسع الأولى من عام 2016 تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 42%، مقارنة بنفس المدة من عام 2015، بسبب تراجع أعداد السائحين الروس في المقام الأول، حسب جهاز الإحصاء المركزي