أنباء سارة تدفع داو جونز و«إس آند بي 500» لمستويات قياسية الإثنين

ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500 " بنسبة 1.46% ليصل إلى مستوى قياسي عند 4,083.80، كما صعد مؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 1.2% أو 399 نقطة

سجل مؤشرا “ستاندرد آند بورز 500” ومؤشر “داو جونز” أرقامًا قياسية في ختام جلسة تداولات اليوم الاثنين حيث ارتفعت أسهم التكنولوجيا والأسهم المستفيدة من إعادة فتح الاقتصاد وسط موجة من التفاؤل الاقتصادي بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد قويًا بالدرجة الكافية لتعزيز الارتفاعات، وفقا لما أورده موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وارتفع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500 ” بنسبة 1.46% ليصل إلى مستوى قياسي عند 4,083.80، كما صعد مؤشر “داو جونز الصناعي” بنسبة 1.2% أو 399 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المركب 1.58%.

قفزة في مؤشر مديري المشتريات

وقفزت بيانات مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات غير التصنيعي لشهر مارس إلى قراءة 63.7، متجاوزة التوقعات عند 59.

ويمثل هذا أعلى قراءة لمؤشر قطاع الخدمات منذ عام 1997.

ووصلت أسهم قطاع الترفيه والضيافة إلى مستوى أعلى في مارس الماضي وتشير الدلائل إلى أنها ستصل إلى مستوى أعلى في أبريل.

ويعد قطاع الخدمات مكونًا حاسمًا في الاقتصاد الأمريكي، حيث يمثل ما يقرب من 80 ٪ من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص في الولايات المتحدة.

بيانات توظيف قوية

وتأتي البيانات القوية حول الخدمات بعد أيام فقط من تقرير الوظائف الذي أظهر أن الولايات المتحدة قد أنشأت 916.000 في مارس، أعلى بكثير من التوقعات البالغة 660.000، مع انخفاض معدل البطالة إلى 6٪ من 6.2٪ سابقًا.

وتدعم خلفية البيانات الإيجابية إعادة فتح التجارة، وسط ارتفاع حاد في شركات الطيران وخطوط الرحلات البحرية والكازينوهات.

ولعبت أسهم القطاع التكنولوجي أيضًا دورها في يوم تسجيل الأرقام القياسية في وول ستريت، حيث ارتفعت بنسبة تزيد عن 1٪، مدفوعة بإحياء التكنولوجيا الضخمة قبل موسم الأرباح الفصلية.

وعلى الرغم من المكاسب في قطاع التكنولوجيا، لا يزال القطاع أقل من المستوى القياسي المرتفع السابق بالنسبة للقطاعات الأخرى – وهو عامل قد يحد من تقدم السوق الأوسع.

وفي أنباء أخرى، دعت وزيرة الخزانة جانيت يلين إلى فرض حد أدنى عالمي من ضريبة الشركات “لضمان أن يكون لدى الحكومات أنظمة ضريبية مستقرة توفر عائدات كافية للاستثمار في السلع العامة والاستجابة للأزمات. يأتي الضغط من أجل الإجراء الضريبي قبل الاجتماع الافتراضي مع نظراء عالميين وفي خضم اقتراح بايدن للبنية التحتية البالغ 2.3 تريليون دولار.