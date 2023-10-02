«أنا هتصرف مش الحكومة».. السيسي: تحويل «معهد ناصر» إلى مدينة طبية عالمية بغض النظر عن التكاليف

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، قام بإجراء بعض التطويرات في معهد ناصر، مضيفًا : قلتله لو معهد ناصر هتبقي مدينة طبية عالمية هتتكلف كام ؟ .. هتتكلف ما تتكلف ، وتتعمل إزاي ؟ .. ده أنا أتصرف فيه مش الحكومة تتصرف فيه.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف السيسي: أنا بقالي سنين طويلة موجود معاكم هنا، إذا كنتم عايزين تضمنوا مسار ناجح الدولة تخلص ¾ المشوار وتسيب الربع للقطاع الخاص .. يعني لازم الدولة تخلص وأديهالك تديرها.. عقبال ما تخرج المستشفى بالطريقة الاعتيادية تاخد من 5-7 سنوات .. معايا أنا تاخد سنتين.

وتابع السيسي: وأنا بقوله أنا خلصتلك المشوار أهو تعالى دير .. وأنا برضو هشتري الخدمة .. الفكرة اللي احنا بنتكلم عليها علشان موضوع العلاج في مصر انا ممكن يكون عندي 700 مستشفى لكن ظروف اداراتنا والاطقم قد تكون مش مشجعة ومش محفزة .. يعني الحد الاقصى من طاقة العمل انا في تقديري ان نتيجة الظروف اللي مش قادرين نلبي بيها وانا بعترف كدولة كحكومة مش قادرة توفر رقم مناسب لكل اللي شغال في قطاعات الدولة وعلى رأسها التعليم والصحة.

وتابع السيسي: وانا بقول كدة للمصريين علشان لما تيجي تجد مستوى مش عاجبك اوعى تقول الحكومة بتعمل ايه او وزير الصحة بتعمل ايه وده مش معناه اننا نقبل التهاون لكن اعرف انك علشان تغير اللي انت شايفه ده لازم تبقى معايا .. مع مصر يعني لان لما أغني الناس هقدر اغير كتير من اللي مش عاجبنا دلوقتي اوعوا تفتكروا ان ده ممكن يتغير بإنك تهدها .. اللي انت شايفه ده مايتغيرش غير بالعمل والكفاح والصبر ويمكن يكون بالحرمان كمان.

واستكمل السيسي قوله: المشروعات دي بنعرضها للقطاع الخاص في مقابل اننا نشتري منهم الخدمة بتاعتها وعايز اقولكم ان الدكتور خالد من الناس الشاطرين .. كان بيجي يعرض عليا وهو وزير تعليم عالي فكان شاطر جدا .. كان عنده قدرة على تسويق فكرته يخليني يجيب رجلي ونعمل.

وأضاف السيسي: بقول ان هو بالافكار اللي اتعملت خلت النهاردة لما كنا بنتكلم لدينا 50% من الطاقة المطلوبة للجامعات وصلنا تقريبا إلى 100% بالنقاش .. وانا كنت بهاوده واطاوعه وهو يعتقد انه أقنعني .. انا شايف مادام لقيت الزميل اللي معايا بيقول هياخد دعم أقصى ما عندي لان هي في النهاية لصالح البلد.