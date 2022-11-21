«أنابيب البترول» تنتظر الموافقات البيئية لتنفيذ 14 مشروعا جديدا

تترقب شركة «أنابيب البترول» الحصول على الموافقات البيئية اللازمة لتنفيذ 14 مشروعا جديدا، وفقا لمصادر مسئولة بالقطاع.

وتأسست الشركة عام 1962 وبدأت نشاطها برأسمال 5 ملايين جنيه، ارتفع إلى 6.2 مليون خلال 2021/ 2022 وتعمل فى نقل وتخزين وتوزيع البترول ومنتجاته وتشغيل وتطوير الشبكة القومية لخطوط أنابيب الخام على مستوى الجمهورية.

على صعيد آخر، كشفت المصادر عن أن إجمالى مبيعات «أنابيب البترول» وإيراداتها مقابل جميع الخدمات المقترحة ومنها «النقل والتخزين والتسليم» تجاوزت 3 مليارات جنيه خلال العام المالى 2021/ 2022 ، مقابل 2.8 مليار للعام المالى السابق عليه.

وأكدت أن الشركة نقلت خلال العام المالى الماضى 67.5 مليون طن من الخام والمتكثفات والمنتجات البترولية والبوتاجاز.

وأوضحت أن «أنابيب البترول» بدأت تنفيذ خطة لاستكمال مشروعات تخدم مخطط مصر فى التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول النفط بالمنطقة خلال العام الماضى الحالى.

وتضم قائمة المشروعات خط نقل المنتجات البترولية من مصفاة ميدور إلى ميناء الحمراء، وربط الشبكة القومية بتسهيلات شركة مصر للبترول فى بورسعيد، فضلا عن تدشين توسعات محطة تخزين وتدفيع الزيت الخام والمنتجات بالسخنة لزيادة السعة التخزينية.

كما أنه جار تنفيذ حزمة مشروعات فى الإحلال والتجديد ورفع كفاءة التشغيل للخطوط والمستودعات وتأمين الخطوط، فضلا عن مشروعات التحول الرقمى والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والتدريب وتطوير العنصر البشرى.

جدير بالذكر أن المهندس أيمن عبد البديع رئيس شركة أنابيب البترول أكد مؤخرا أنها ضخت خلال العام المالى الماضى استثمارات بلغت 3.3 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة للخطوط والأمن الصناعى وحماية البيئة.

وقال إن من أهم المشروعات مشروع إنشاء خط بوتاجاز دمياط – طنطا لربط الشبكة القومية لنقل البوتاجاز بتسهيلات ميناء دمياط، وخط نقل المنتجات البترولية من مصفاة تكرير ميدور إلى العلمين، ومحطة تخزين وتدفيع الخام والمنتجات البترولية بالعين السخنة.

وتابع: «كما تم الانتهاء من إنشاء مركز التحكم القومى لشبكة نقل الخام والمنتجات البترولية للمراقبة والتحكم فى الخطوط والتسهيلات وتأمينها وزيادة كفاءة التشغيل».